Дмитрий Азаров назвал визит в Китайскую народную республику успешным для Самарской области

В среду, 18 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в составе российской делегации под руководством президента страны Владимира Путина продолжает работать на международном форуме "Один пояс, один путь", который в эти дни проходит в Китайской Народной Республике. В Пекин приехали представители 130 стран мира и 30 международных крупнейших компаний.

"Подходит к окончанию форум "Один пояс, один путь", в котором принял участие наш президент Владимир Владимирович Путин. Конечно, очень рад, что делегация Самарской области была представлена в составе делегации Российской Федерации на этом масштабном форуме, собравшем представителей более чем сотни стран со всего мира", - отметил Дмитрий Азаров.

Выступая на форуме, глава государства Владимир Путин отметил: Россия, как и Китай, поддерживает формирование справедливого многополярного мира и системы отношений. Россия является самой большой в мире страной, напомнил президент, и связанность всех партнеров через нашу территорию имеет серьезное значение для самих партнеров и друзей. Поэтому одной из ключевых тем обсуждения на форуме стало развитие маршрутной сети.

В планах России - создать единый транспортно-логистический каркас, диверсифицировать потоки грузов за счет более эффективных, надежных, безопасных поставок.

"В европейской части России мы формируем международный коридор Север - Юг, связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдет через уральский регион России и Сибирь. Коридор от Арктики на Юг мы планируем и на Дальнем Востоке, его элементы также формируются. Все эти транспортные коридоры с Севера на Юг - в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке - открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов", - заявил Владимир Путин.

Важной частью транспортного коридора Север - Юг станет инфраструктура Самарской области. Речь идет о ключевом объекте - это дорога "Обход Тольятти" с мостом через Волгу. Кроме того, в преддверии международного форума в Пекине губернатор Дмитрий Азаров обсудил создание портово-логистического хаба в регионе с потенциальными инвесторами проекта. Владимир Путин ранее поддержал идею его размещения на территории 63-го региона. Строительство федеральной дороги, моста и логистического хаба, отмечал губернатор, откроет новые возможности по доставке грузов всеми видами транспорта.

"Создание упомянутых международных и региональных логистических, торговых маршрутов объективно отражает те глубинные изменения, которые идут в мировой экономике, ту новую роль, которую играют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Глобального Юга, другие центры роста и развития. Уверен, что инициатива "Один пояс, один путь" и только что изложенные российские приоритеты, конструктивные предложения других государств позволят найти эффективные решения, позволят решить по-настоящему важные и актуальные региональные и международные проблемы", - добавил президент России, выступая на форуме в Китае.

Вопросам сотрудничества между регионами России и Китая сегодня были посвящены несколько тематических секций, участие в которых принял глава Самарского региона. Помимо прочего, Дмитрий Азаров совместно с представителями крупных компаний области провел целый ряд переговоров с давними и потенциальными партнерами из КНР, готовыми к реализации совместных инвестиционных проектов.

Так, например, была рассмотрена возможность размещения на территории Особой экономической зоны Тольятти еще одного крупного предприятия, которое успешно работает в машиностроительной отрасли. Во время встречи с руководителем компании Дмитрий Азаров выразил заинтересованность в партнерстве, а также уверенность в том, что совместная подготовительная работа приведет к успешному результату. "Подтверждаю готовность рассмотрения дополнительных предложений по улучшению условий размещения производства на территории Самарской области", - отметил во время переговоров губернатор.

Сегодня Самарская область открыта для сотрудничества. Только за последние годы было открыто более ста новых производств в различных секторах экономики. Это позволило создать дополнительно свыше 50 тыс. рабочих мест. В регионе работают индустриальные, промышленные и технопарки, где создаются выгодные условия для успешного развития и ведения бизнеса.

"Мы сумели представить потенциал нашего региона, рассказать о внимании к перспективным проектам, о нашем гостеприимстве. Конечно, продемонстрировали готовность к сотрудничеству с нашими регионами-партнерами, с которыми мы уже связаны соглашениями о сотрудничестве, и с бизнес-партнерами наших предприятий. А также с потенциальными инвесторами и крупными компаниями, которые рассматривают Самарскую область как регион для реализации своих проектов, локализации производств на территории Российской Федерации", - рассказал губернатор. Он напомнил, что ранее Самарская область заключила соглашения о сотрудничестве с шестью провинциями и двумя городами КНР.

Губернатор отметил, что на полях форума встречи с потенциальными партнерами прошли не в первый раз, эта работа ведется на системной основе. "Мы имели возможность рассказать о Самарской области, об условиях ведения бизнеса в ходе визитов делегаций тех или иных предприятий, компаний Китайской Народной Республики в Самарскую область, - заявил Дмитрий Азаров. - Сегодня мы продолжили эти переговоры, уточнили позиции, проговорили дополнительные условия для сотрудничества". Глава региона выразил уверенность в том, что уже до конца года обсуждение совместных планов с партнерами и потенциальными инвесторами будет продолжено за столом переговоров.

Подводя предварительные итоги работы на форуме, губернатор отметил его успешность для развития партнерских отношений между регионами и компаниями России и Китая. "Этот визит в Китайскую Народную Республику стал успешным для нашего региона, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы сделали еще один шаг вперед для сотрудничества с нашими друзьями, с нашими братьями из Китайской Народной Республики. И, конечно, особый статус визита российской делегации подчеркивало участие президента РФ Владимира Владимировича Путина в этом масштабном форуме. Именно президент задает импульс на сотрудничество с нашими государствами, нашими народами, на межрегиональное сотрудничество, которое мы стараемся воплотить в жизнь".