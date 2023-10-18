Дмитрий Азаров назвал визит в Китайскую народную республику успешным для Самарской области

В среду, 18 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в составе российской делегации под руководством президента страны Владимира Путина продолжает работать на международном форуме "Один пояс, один путь", который в эти дни проходит в Китайской Народной Республике. В Пекин приехали представители 130 стран мира и 30 международных крупнейших компаний.
"Подходит к окончанию форум "Один пояс, один путь", в котором принял участие наш президент Владимир Владимирович Путин. Конечно, очень рад, что делегация Самарской области была представлена в составе делегации Российской Федерации на этом масштабном форуме, собравшем представителей более чем сотни стран со всего мира", - отметил Дмитрий Азаров.
Выступая на форуме, глава государства Владимир Путин отметил: Россия, как и Китай, поддерживает формирование справедливого многополярного мира и системы отношений. Россия является самой большой в мире страной, напомнил президент, и связанность всех партнеров через нашу территорию имеет серьезное значение для самих партнеров и друзей. Поэтому одной из ключевых тем обсуждения на форуме стало развитие маршрутной сети.
В планах России - создать единый транспортно-логистический каркас, диверсифицировать потоки грузов за счет более эффективных, надежных, безопасных поставок.
"В европейской части России мы формируем международный коридор Север - Юг, связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдет через уральский регион России и Сибирь. Коридор от Арктики на Юг мы планируем и на Дальнем Востоке, его элементы также формируются. Все эти транспортные коридоры с Севера на Юг - в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке - открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов", - заявил Владимир Путин.
Важной частью транспортного коридора Север - Юг станет инфраструктура Самарской области. Речь идет о ключевом объекте - это дорога "Обход Тольятти" с мостом через Волгу. Кроме того, в преддверии международного форума в Пекине губернатор Дмитрий Азаров обсудил создание портово-логистического хаба в регионе с потенциальными инвесторами проекта. Владимир Путин ранее поддержал идею его размещения на территории 63-го региона. Строительство федеральной дороги, моста и логистического хаба, отмечал губернатор, откроет новые возможности по доставке грузов всеми видами транспорта.
"Создание упомянутых международных и региональных логистических, торговых маршрутов объективно отражает те глубинные изменения, которые идут в мировой экономике, ту новую роль, которую играют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Глобального Юга, другие центры роста и развития. Уверен, что инициатива "Один пояс, один путь" и только что изложенные российские приоритеты, конструктивные предложения других государств позволят найти эффективные решения, позволят решить по-настоящему важные и актуальные региональные и международные проблемы", - добавил президент России, выступая на форуме в Китае.
Вопросам сотрудничества между регионами России и Китая сегодня были посвящены несколько тематических секций, участие в которых принял глава Самарского региона. Помимо прочего, Дмитрий Азаров совместно с представителями крупных компаний области провел целый ряд переговоров с давними и потенциальными партнерами из КНР, готовыми к реализации совместных инвестиционных проектов.
Так, например, была рассмотрена возможность размещения на территории Особой экономической зоны Тольятти еще одного крупного предприятия, которое успешно работает в машиностроительной отрасли. Во время встречи с руководителем компании Дмитрий Азаров выразил заинтересованность в партнерстве, а также уверенность в том, что совместная подготовительная работа приведет к успешному результату. "Подтверждаю готовность рассмотрения дополнительных предложений по улучшению условий размещения производства на территории Самарской области", - отметил во время переговоров губернатор.
Сегодня Самарская область открыта для сотрудничества. Только за последние годы было открыто более ста новых производств в различных секторах экономики. Это позволило создать дополнительно свыше 50 тыс. рабочих мест. В регионе работают индустриальные, промышленные и технопарки, где создаются выгодные условия для успешного развития и ведения бизнеса.
"Мы сумели представить потенциал нашего региона, рассказать о внимании к перспективным проектам, о нашем гостеприимстве. Конечно, продемонстрировали готовность к сотрудничеству с нашими регионами-партнерами, с которыми мы уже связаны соглашениями о сотрудничестве, и с бизнес-партнерами наших предприятий. А также с потенциальными инвесторами и крупными компаниями, которые рассматривают Самарскую область как регион для реализации своих проектов, локализации производств на территории Российской Федерации", - рассказал губернатор. Он напомнил, что ранее Самарская область заключила соглашения о сотрудничестве с шестью провинциями и двумя городами КНР.
Губернатор отметил, что на полях форума встречи с потенциальными партнерами прошли не в первый раз, эта работа ведется на системной основе. "Мы имели возможность рассказать о Самарской области, об условиях ведения бизнеса в ходе визитов делегаций тех или иных предприятий, компаний Китайской Народной Республики в Самарскую область, - заявил Дмитрий Азаров. - Сегодня мы продолжили эти переговоры, уточнили позиции, проговорили дополнительные условия для сотрудничества". Глава региона выразил уверенность в том, что уже до конца года обсуждение совместных планов с партнерами и потенциальными инвесторами будет продолжено за столом переговоров.
Подводя предварительные итоги работы на форуме, губернатор отметил его успешность для развития партнерских отношений между регионами и компаниями России и Китая. "Этот визит в Китайскую Народную Республику стал успешным для нашего региона, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы сделали еще один шаг вперед для сотрудничества с нашими друзьями, с нашими братьями из Китайской Народной Республики. И, конечно, особый статус визита российской делегации подчеркивало участие президента РФ Владимира Владимировича Путина в этом масштабном форуме. Именно президент задает импульс на сотрудничество с нашими государствами, нашими народами, на межрегиональное сотрудничество, которое мы стараемся воплотить в жизнь".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!