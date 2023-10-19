В Самарской области почти 4 тыс. ветеранов, участников СВО и членов их семей получили необходимую помощь и поддержку

В Самаре прошло заседание межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Его провел врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова создана комплексная система оказания мер социальной поддержки военнослужащим и их близким. Эту работу координирует самарский филиал Государственного фонда "Защитники Отечества", который был создан в стране по поручению президента Владимира Путина.

Опыт Самарской области был отмечен на совещании по реализации мер поддержки участников СВО и их близких в регионах Приволжского и Южного федеральных округов. В числе лучших практик наша программа "Возвращение" была представлена также на лаборатории "Поддержка участников СВО и членов их семей" в Тамбовской области.

"Искренне благодарен каждому в нашей команде за включенность в эту важную работу. И тому подтверждение цифры — более 5 тыс. ветеранов, участников СВО и членов их семей, а также членов семей погибших бойцов обратились в Самарский филиал Госфонда "Защитники Отечества", почти 4 тыс. человек получили помощь. И для нас это самая главная оценка — люди, которым мы смогли оказать реальную поддержку, которых мы окружили своим теплом, заботой и вниманием. Но время не стоит на месте, бросает нам новые вызовы, и сегодня мы должны проработать новые меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей для расширения перечня оказываемой помощи", — отметил Александр Фетисов.

Так, прорабатывается возможность предоставления отсрочки по отчетности тем участникам СВО, которые ранее получили гранты на развитие своего дела. Предполагается, что эта мера будет действовать для военнослужащего на период его участия в специальной военной операции.

Кроме того, оказывается помощь с получением статуса участника СВО, удостоверений ветерана боевых действий.

Также социальные координаторы филиала Госфонда "Защитники Отечества" оказывают комплексную помощь по медицинской реабилитации ветеранов СВО, членов семей действующих военнослужащих и семей погибших, получение санаторно-курортного лечения и получение льгот в образовательных учреждениях.

Проводится работа по социализации ветеранов СВО через спорт. Команда Самарской области готовится принять участие в межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО "Кубок Защитников Отечества".

"Соревнования будут проходить в конце ноября в городе Уфа. Также там пройдет семинар-совещание по вопросам привлечения ветеранов СВО к занятиям адаптивной физической культурой и спортом, паралимпийский урок, мастер-классы по адаптивным видам спорта от спортсменов и тренеров паралимпийской сборной команды России", — рассказала руководитель филиала Госфонда "Защитники Отечества" по Самарской области Наталья Полянскова.