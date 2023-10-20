Глава СК РФ поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетних в Самарской области

Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверок по фактам нарушения прав несовершеннолетних в Самарской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
В эфире программы федерального канала обсуждалась ситуация о нарушении прав несовершеннолетних. Сообщается, что многодетная семья из Самарской области с семью детьми, один из которых инвалид, проживает в однокомнатной квартире, родители ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, озвучиваются факты применения мужчиной физической силы в отношении жены и ребенка.
В эфире звучит критика в адрес уполномоченных органов системы профилактики, а также обращения к следственным органам с просьбой разобраться в ситуации.
По данному факту в следственном управлениии СК России по Самарской области организована процессуальная проверка, в рамках которых озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.