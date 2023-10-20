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Происшествия

Глава СК РФ поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетних в Самарской области

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверок по фактам нарушения прав несовершеннолетних в Самарской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

В эфире программы федерального канала обсуждалась ситуация о нарушении прав несовершеннолетних. Сообщается, что многодетная семья из Самарской области с семью детьми, один из которых инвалид, проживает в однокомнатной квартире, родители ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, озвучиваются факты применения мужчиной физической силы в отношении жены и ребенка.

В эфире звучит критика в адрес уполномоченных органов системы профилактики, а также обращения к следственным органам с просьбой разобраться в ситуации.

По данному факту в следственном управлениии СК России по Самарской области организована процессуальная проверка, в рамках которых озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка.

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