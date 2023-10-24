В Сызрани задержан находившйся в федеральном розыске рецидивист

В Юго-Западном районе Сызрани полицейские, патрулирующие улицы, обратили внимание на мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым и скрывающимся от органов предварительного следствия подозреваемым.

Патрульные задержали его и доставили в отдел полиции для установления личности.

Проверка показала, что задержанный - 34-летний житель Самары, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбой, - в настоящее время числится в федеральном розыске за одним из отделов полиции областного центра как лицо, состоящее на административном надзоре и неоднократно не соблюдавшее установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений.

Самарские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного.