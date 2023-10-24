В Сызрани задержан находившйся в федеральном розыске рецидивист

В Юго-Западном районе Сызрани полицейские, патрулирующие улицы, обратили внимание на мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым и скрывающимся от органов предварительного следствия подозреваемым.
Патрульные задержали его и доставили в отдел полиции для установления личности.
Проверка показала, что задержанный - 34-летний житель Самары, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбой, - в настоящее время числится в федеральном розыске за одним из отделов полиции областного центра как лицо, состоящее на административном надзоре и неоднократно не соблюдавшее установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений.
Самарские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.