Минздрав Самарской области рассказал о факторах риска инсульта

Министерство здравоохранения Самарской области в рамках недели борьбы с инсультом рассказало о факторах риска.

К факторам риска инсульта относятся:

- пожилой возраст;

- артериальная гипертензия;

- повышенный уровень холестерина в крови;

- атеросклероз;

- курение;

- диабет;

- перенесенные и существующие заболевания сердца - мерцательная аритмия, инфаркт миокарда.

Подробнее о том, как предотвратить развитие инсульта, о симптомах сосудистой катастрофы и о лечении заболевания можно узнать в официальном Telegram-канале ведомства: https://clck.ru/33krH4