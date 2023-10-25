На 80 тонн в сутки больше: с помощью нацпроекта "Производительность труда" новокуйбышевская компания увеличила выработку асфальтобетонной смеси

Подведены итоги первых месяцев внедрения методик бережливого производства на ООО "ТРАССА М95", сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Национальный проект "Производительность труда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на улучшение производственных процессов и повышение эффективности труда. По поручению губернатора Дмитрия Азарова ведется системная работа с предприятиями по включению их в национальный проект. Уже 166 предприятий Самарской области улучшают процессы на производстве.

"ТРАССА М95" производит асфальтовые смеси. Ассортимент предприятия включает крупнозернистый и мелкозернистый, щебеночно-мастичный и песчаный виды асфальта. Сделать дороги Самарской области современными и комфортными для всех участников дорожного движения - и одна из важнейших задач на пути развития региона в целом.

Пилотный проект "ТРАССА М95" реализовывала совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК). Сотрудники РЦК подготовили на предприятии внутреннего инструктора по бережливому производству. Обучение проходило по основным модулям программы подготовки для дальнейшего внедрения методик бережливого производства в компании. По итогам обучения внутренний инструктор прошел сертификацию и приступил к обучению персонала предприятия.

Кроме теоретического обучения, на предприятии была проведена диагностика, в результате которой выявлено более 35 проблем.

"Значительное количество ручных операций в потоке, дублирование некоторых функций, отсутствие стандартов работы, недостаток площадей для размещения на территории предприятия инертных материалов, служащих сырьем для производства асфальтобетонных смесей, и другие проблемы удалось устранить в период реализации нацпроекта на предприятии", - комментирует начальник производства Владимир Матвиенко.

Одним из решений, благодаря которым удалось достичь на участке определенного эффекта, стало утверждение стандартных операционных процедур и внедрение стандартов рабочих мест для всех участников производства в потоке на установке АМР-1500. В частности, стандартизация коснулась операторов бункеров и установки, энергетика и лаборанта. Немаловажную роль при этом сыграл и регулярный еженедельный аудит с участием начальника производства.

"Решение ключевых проблем в процессе производства асфальтобетонных смесей позволило увеличить выработку на 80 тонн в сутки, снизив при этом время протекания процесса и незавершенное производство. Важно отметить, что в реализации проекта участвовали специалисты и руководители предприятия, задействованные в пилотном потоке и смежных процессах. Проектная команда в целом проявила себя профессиональным и высокоэффективным коллективом, заинтересованным в дальнейшей оптимизации процессов на предприятии", - резюмировал руководитель проекта РЦК Михаил Михайлов.

Как отметили в региональном министерстве промышленности и торговли, предприятия - участники нацпроекта могут воспользоваться как финансовыми, так и нефинансовыми мерами поддержки от государства.

"В условиях санкций важно повысить производительность труда в России, - отмечает врио заместителя министра - руководителя департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин. - Национальный проект "Производительность труда" и связанные с ним меры поддержки играют в этом процессе важную роль. Предприятиям нацпроекта предоставляются льготные займы под 1% годовых на срок до пяти лет из федерального и регионального фондов развития промышленности. Кроме того, есть налоговый вычет по налогу на прибыль".