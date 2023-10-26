В Сызрани в кардиохирургическом центре спасли более 500 пациентов за полгода

В середине апреля в Сызрани первых пациентов принял Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова. За полгода врачи помогли более чем 500 жителям.
Подразделение располагается на территории Сызранской центральной городской и районной больницы. Оно оснащено всем необходимым для проведения плановых и экстренных вмешательств (диагностической коронароангиографии, ангиопластики и стентирования коронарных артерий), в том числе новым современным аппаратом для выполнения ангиографии. В центре работают врачи-кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры.
За полгода 446 пациентов пролечены в отделении эндоваскулярной хирургии. Выполнено 205 экстренных чрескожных коронарных вмешательств (стентирований) и 29 плановых. В отделении сердечно-сосудистой хирургии проведено 76 операций.
"Ранее специализированную помощь жители Правобережья Волги получали в стационарах Самары и Тольятти. Сегодня передовые методики в области кардиохирургии доступны жителям по месту жительства. Экстренная и плановая помощь оказывается своевременно, созданы все условия для сохранения жизни и здоровья наших пациентов. Кроме того, мы освоили новые виды оперативных вмешательств и уверенно применяем их на практике", - отметил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Александр Казанцев.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас