В Сызрани в кардиохирургическом центре спасли более 500 пациентов за полгода

В середине апреля в Сызрани первых пациентов принял Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова. За полгода врачи помогли более чем 500 жителям.

Подразделение располагается на территории Сызранской центральной городской и районной больницы. Оно оснащено всем необходимым для проведения плановых и экстренных вмешательств (диагностической коронароангиографии, ангиопластики и стентирования коронарных артерий), в том числе новым современным аппаратом для выполнения ангиографии. В центре работают врачи-кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры.

За полгода 446 пациентов пролечены в отделении эндоваскулярной хирургии. Выполнено 205 экстренных чрескожных коронарных вмешательств (стентирований) и 29 плановых. В отделении сердечно-сосудистой хирургии проведено 76 операций.

"Ранее специализированную помощь жители Правобережья Волги получали в стационарах Самары и Тольятти. Сегодня передовые методики в области кардиохирургии доступны жителям по месту жительства. Экстренная и плановая помощь оказывается своевременно, созданы все условия для сохранения жизни и здоровья наших пациентов. Кроме того, мы освоили новые виды оперативных вмешательств и уверенно применяем их на практике", - отметил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Александр Казанцев.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.