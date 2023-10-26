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Происшествия

Жители Самарской области добровольно сдали шесть гранат и около 8 тыс. патронов с начала года

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За девять месяцев 2023 г. жители Самарской области добровольно сдали 13 единиц гладкоствольного оружия, шесть гранат и около 8 тыс. патронов, а также 3 кг пороха и 172 взрывных устройства промышленного производства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Самарские полицейские напоминают, что если у вас есть незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от умерших родственников и тому подобное, их необходимо сдать в территориальные органы МВД РФ (в ближайший отдел полиции). Этим вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение.

Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции самостоятельно, а о желании сдать взрывчатку, мины или гранаты лучше сообщить по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно.

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