В Самарской области проходит масштабное обучение специалистов по работе с молодежью

Эта осень стала знаковой для многих специалистов в сфере молодежной политики. Вот уже второй месяц в регионе продолжается образовательная программа "Не работа, а миссия".

В ней участвуют специалисты государственной молодежной политики, представители организаций высшего и среднего профессионального образования, молодежных совещательных структур Самарской области - всего более 200 человек из всех муниципалитетов региона.

Проект входит в программу комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование". Организаторами выступают Агентство по реализации молодежной политики, правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Образовательная программа построена в соответствии с потребностями и мотивами современной молодежи.

"Задача повышения квалификации самих сотрудников сферы молодежной политики не теряет актуальности. Особое внимание этому вопросу сегодня уделяют и на федеральном уровне. Отмечу, что Самарская область стала одним из лидеров в данном направлении. Благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых", для специалистов нашей губернии впервые проводится образовательная программа. На подобных мероприятиях, помимо новых знаний, профессионалы этой сферы могут получить заряд энергии для дальнейших действий, завести новые знакомства и обменяться интересными практиками и идеями, которые применят в своей работе", - отметил врио заместителя министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

"Программа "Не работа, а миссия", направленная на развитие кадрового потенциала региональной молодежной политики, - уникальная возможность не только познакомиться представителям муниципалитетов Самарской области, освоить новые знания, но и протестировать свои идеи, предложить видение вариантов развития системы. Все очень насыщенно: региональные и федеральные спикеры, много творчества, проектирования и, что особенно ценно, общения! Мне кажется, получается содержательно, динамично и интересно!" - рассказывает о процессе Екатерина Асташина, организатор образовательной программы "Не работа, а миссия".

Состоит она из нескольких модулей. Очные проходят на базе Молодежного центра "Лесная сказка". Обучение идет в форме квестов, интерактивных лекций, тренингов и мастер-классов. Также для участников организована яркая культурно-досуговая программа с включением разнообразных площадок. Между модулями участники продолжают получать новую информацию в режиме онлайн. Разобраться во всех нюансах молодежной политики участникам помогают федеральные и областные спикеры.

Всего в рамках образовательной программы "Не работа, а миссия" состоялось более 60 сессий от 30 спикеров из Москвы, Самары и Казани, Чувашской Республики.

"В рамках образовательной программы мы тренировали навык проектного мышления, который позволяет решать социальные проблемы и делать мир вокруг нас лучше!" - резюмирует спикер Виктория Замятина, заместитель руководителя Регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Самарской области.

"Любой руководитель, работающий в молодежной политике, должен быть хорошим коммуникатором, а чтобы коммуникация была эффективной, мы рассмотрели технику ЛПС (личная профессионально-статусная позиция). Моим участникам очень понравилась эта сессия, и они сказали, что приемы, изученные через лекцию, просмотр видеофильма, упражнения для тела хороши и для профессиональной деятельности, и для личной сферы. Ведь мы вступаем в коммуникацию с супругами, родителями, детьми, а там порой бывает гораздо сложнее найти общий язык. Так, мы изучили технологию двойного направления для улучшения коммуникации в личной и профессиональной жизни!" - прокомментировала спикер Светлана Сергеева, к.с.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления и правового обеспечения АНО ВО Университет "МИР".

Два модуля интенсивного обучения для участников образовательной программы прошли как один миг. И вот впечатления участников программы.

"Образовательная программа была очень насыщенной: мы и учились, и культурно развивались, и находили новых друзей, коллег. Мне очень понравился формат обучения, ведь мы смогли увидеть, как можно выстроить работу внутри наших организаций, какие темы и форматы мероприятия лучше развивать у себя на территории. "Не работа, а миссия" - 100% про развитие и качество современной системы молодежной политики", - анализирует Оксана Вершинина, главный специалист отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту управления молодежной политики муниципального района Красноярский.

"Очень здорово, что здесь, на сессиях, мы можем задавать все интересующие нас вопросы. Спикеры очень интересные и помогают нам понять, где, как и благодаря кому мы можем развивать систему молодежной политики. Благодаря образовательной программе мы также заводим новые связи, что очень важно в нашем общем деле", - прокомментировала Лариса Чулкова, куратор РДДМ "Новокуйбышевский нефтехимический техникум".

"Работать в систему молодежной политики я пришла недавно. Программа "Не работа, а миссия" очень помогает включиться в работу. Все новое, спикеры интересные. Мне как молодому специалисту это было необходимо. Поэтому жду следующих занятий", - подытожила Анастасия Селедкова, педагог-организатор Самарского областного училища культуры и искусств.

Итак, кейс знаний пополнен! Впереди новые горизонты!