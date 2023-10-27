В Самаре автомобилист-мигрант зажал руку самарца и протащил его по двору

СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту действий автомобилиста-мигранта, от действия которого пострадал местный житель.
26 октября в интернете появилась информация о конфликте. На видео снято, как водитель белой машины зажал руку самарца стеклом, поехал и протащил мужчину на большой скорости.
Сам пострадавший рассказал, что вел автомобиль мигрант. Машина ехала на большой скорости по двору, этой возмутило мужчину, он остановил водителя и решил сделать замечание. Водитель же молча зажал руку пешехода, которая лежала на стеле пассажирской двери, и поехал.
О том, задержан автомобилист или нет, СК не сообщает.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.