В Самаре автомобилист-мигрант зажал руку самарца и протащил его по двору

СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту действий автомобилиста-мигранта, от действия которого пострадал местный житель.

26 октября в интернете появилась информация о конфликте. На видео снято, как водитель белой машины зажал руку самарца стеклом, поехал и протащил мужчину на большой скорости.

Сам пострадавший рассказал, что вел автомобиль мигрант. Машина ехала на большой скорости по двору, этой возмутило мужчину, он остановил водителя и решил сделать замечание. Водитель же молча зажал руку пешехода, которая лежала на стеле пассажирской двери, и поехал.

О том, задержан автомобилист или нет, СК не сообщает.