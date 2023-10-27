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Происшествия

В Самаре автомобилист-мигрант зажал руку самарца и протащил его по двору

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту действий автомобилиста-мигранта, от действия которого пострадал местный житель.

26 октября в интернете появилась информация о конфликте. На видео снято, как водитель белой машины зажал руку самарца стеклом, поехал и протащил мужчину на большой скорости.

Сам пострадавший рассказал, что вел автомобиль мигрант. Машина ехала на большой скорости по двору, этой возмутило мужчину, он остановил водителя и решил сделать замечание. Водитель же молча зажал руку пешехода, которая лежала на стеле пассажирской двери, и поехал.

О том, задержан автомобилист или нет, СК не сообщает.

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