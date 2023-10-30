240 сотрудников Новикомбанка стали донорами в 2023 году

Новикомбанк традиционно принял участие в Дне донора. Сотрудники московских офисов и региональных отделений в Воронеже, Новосибирске, Перми и Тольятти сдали 27 литров крови. Опорный банк Госкорпорации Ростех уже 10 лет участвует в донорском движении.
26 октября прошла последняя запланированная донация в 2023 году. За год донорами стали 240 работников Новикомбанка, сдав 109 литров крови, что превысило все предыдущие показатели. В 2013 году, когда Банк только начинал своё участие в донорском движении, кровь сдавали раз в год. Теперь на призыв стать донорами сотрудники Новикомбанка откликаются четырежды за год. Летом добровольцы Новикомбанка впервые сдали плазму крови.
В этом году донорскому движению Новикомбанка исполнилось 10 лет. С 2013 года работники финансовой организации участвуют в сдаче крови и её компонентов в рамках программы массового добровольного донорства, реализуемой Союзом машиностроителей России. Программа охватывает более тысячи промышленных предприятий и дружественных организаций по всей стране. За 10 лет Новикомбанку удалось собрать более 300 литров крови. Причём за последние два года сотрудники сдали столько же крови, сколько за предыдущие 8 лет, что особенно важно в нынешних реалиях.
"Традиция донорства давно стала одним из приоритетов нашей политики социальной ответственности и неотъемлемой частью корпоративной культуры Новикомбанка. Ведь именно от доноров во многом зависит, сумеют ли врачи провести плановую операцию или оказать экстренную помощь, если пациенту необходимо переливание крови. Донорство — один из столпов современной медицины, поэтому в ближайшие десятилетия замены ему не будет. Безусловно, мы будем продолжать проводить подобные акции и развивать корпоративное донорство", — подчеркнула директор Департамента по работе с персоналом Новикомбанка Елена Кузьмакова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас