240 сотрудников Новикомбанка стали донорами в 2023 году

Новикомбанк традиционно принял участие в Дне донора. Сотрудники московских офисов и региональных отделений в Воронеже, Новосибирске, Перми и Тольятти сдали 27 литров крови. Опорный банк Госкорпорации Ростех уже 10 лет участвует в донорском движении.

26 октября прошла последняя запланированная донация в 2023 году. За год донорами стали 240 работников Новикомбанка, сдав 109 литров крови, что превысило все предыдущие показатели. В 2013 году, когда Банк только начинал своё участие в донорском движении, кровь сдавали раз в год. Теперь на призыв стать донорами сотрудники Новикомбанка откликаются четырежды за год. Летом добровольцы Новикомбанка впервые сдали плазму крови.

В этом году донорскому движению Новикомбанка исполнилось 10 лет. С 2013 года работники финансовой организации участвуют в сдаче крови и её компонентов в рамках программы массового добровольного донорства, реализуемой Союзом машиностроителей России. Программа охватывает более тысячи промышленных предприятий и дружественных организаций по всей стране. За 10 лет Новикомбанку удалось собрать более 300 литров крови. Причём за последние два года сотрудники сдали столько же крови, сколько за предыдущие 8 лет, что особенно важно в нынешних реалиях.

"Традиция донорства давно стала одним из приоритетов нашей политики социальной ответственности и неотъемлемой частью корпоративной культуры Новикомбанка. Ведь именно от доноров во многом зависит, сумеют ли врачи провести плановую операцию или оказать экстренную помощь, если пациенту необходимо переливание крови. Донорство — один из столпов современной медицины, поэтому в ближайшие десятилетия замены ему не будет. Безусловно, мы будем продолжать проводить подобные акции и развивать корпоративное донорство", — подчеркнула директор Департамента по работе с персоналом Новикомбанка Елена Кузьмакова.