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Губернатор Власть и политика

В Самаре Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание областного правительства

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 октября, губернатор Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание правительства Самарской области. В нем принимают участие депутаты Самарской губернской думы, члены регионального правительства, главы муниципалитетов, представители Общественной палаты Самарской области, научного и экспертного сообщества, профсоюзов, бизнеса, СМИ, лидеры религиозных конфессий, общественных объединений, почетные граждане, волонтеры, активисты ветеранских и молодежных организаций.

Фото: Юлия Рубцова

В повестке — итоги социально-экономического развития Самарской области за 9 месяцев 2023 года, ожидаемые итоги за текущий год. Также на расширенном заседании правительства обсудят проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Открытое общественное обсуждение проекта областного бюджета перед внесением его в губернскую думу проводится по инициативе губернатора Дмитрия Азарова уже шестой год подряд. Это своего рода "нулевое чтение" будущего главного финансового документа региона.

"Такой формат комплексного, совместного обсуждения проекта главного финансового документа региона хорошо себя зарекомендовал. Он позволяет нам еще раз сверить вектор социально-экономического развития Самарской области с реальными запросами людей, трудовых коллективов, интересами и приоритетами различных слоев общества, всех территорий региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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