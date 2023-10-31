Следственный комитет проверит информацию о нанесении побоев девушке таксистом-иностранцем в Самаре

В понедельник, 30 октября, в сети Интернет размещена информация о конфликте между мужчиной и двумя девушками в Самаре. Из видео установлено, что уроженец иностранного государства, который является водителем такси, нанес одной из девушек удары руками.
По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.