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Происшествия

Следственный комитет проверит информацию о нанесении побоев девушке таксистом-иностранцем в Самаре

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 октября, в сети Интернет размещена информация о конфликте между мужчиной и двумя девушками в Самаре. Из видео установлено, что уроженец иностранного государства, который является водителем такси, нанес одной из девушек удары руками.

По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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