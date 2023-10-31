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Более 800 человек приняли участие в масштабных оперативно-профилактических мероприятиях в Самаре

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории обслуживания УМВД России по Самаре прошло плановое оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба облМВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В мероприятии приняли участие более 800 человек. Это сотрудники органов внутренних дел, Управления Росгвардии по Самарской области, представители Добровольной народной дружины, работники частных охранных организаций.

По результатам мероприятия выявлено и пресечено более 280 административных правонарушений, раскрыто 10 преступлений, разыскано 7 граждан, в том числе, находившихся в федеральном розыске.

Полицейскими проверено по месту жительства более 900 граждан, которые состоят на профилактических учетах. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отработали места концентрации молодежи: торговые центры, парки и иные площадки.

Инспекторы ПДН посетили по месту жительства более 60 несовершеннолетних и 75 родителей, состоящих на профилактическом учете, провели с ними беседы о недопустимости противоправного поведения, напомнили об уголовной и административной ответственности за нарушения действующего законодательства. В отношении родителей и законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено 17 административных протоколов.

Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции из незаконного оборота, изъято свыше 1120 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 2800 пачек сигарет, немаркированных специальными (акцизными) марками РФ.

"Так в области незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции сотрудники отдела по исполнению административного законодательства выявили нарушения при проверке торговых павильонов, расположенных на пр. Кирова. По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя 1973 года рождения собран материал по ст. 171.4 УК РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции", - отмечается в сообщении. - Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.17. 1 КоАП РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами" в отношении продавца 1951 года рождения. Полицейские изъяли более 300 литров алкогольной продукции".

Также в рамках профилактического мероприятия проведено более 320 инструктажей с представителями хозяйствующих субъектов по профилактике фальшивомонетничества в торговых объектах на территории обслуживания. По результатам проверок в 87 многоквартирных домах установлены факты несоблюдения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества. Подготовлены информационные письма в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для принятия мер по компетенции.

При отработке жилого сектора участковые уполномоченные полиции уделили особое внимание профилактической работе и провели свыше 250 бесед с гражданами, старшими домов (подъездов), представителями управляющих компаний, в ходе которых гражданам вручали комплекты памяток по противодействию мошенничествам, разработанные Банком России.

В рамках планового мероприятия проверялись владельцы гражданского оружия. Выявлено 1 нарушение правил хранения оружия и патронов к нему. С целью последующей утилизации изъято 3 единицы оружия и около 200 патронов.

По линии выявления и пресечения фактов нарушений миграционного законодательства сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с полицейскими патрульно-постовой службы полиции, ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области, ФСБ России по Самарской области при содействии ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области проведены профилактические мероприятия на территории объектов, расположенных на ул. Дальневосточной и пр. Кирова.

Сотрудниками ГИБДД в рамках оперативно-профилактического мероприятия, проводимого на территории г. Самары, составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств и нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов.

Профилактические мероприятия будут продолжены.

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