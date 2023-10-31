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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" принял участие в самарском "Уроке цифры"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области провел виртуальный "Урок цифры". К видеоконференции по теме "Мессенджеры" в рамках Всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой экономики подключились более 124 тысяч подростков и представителей ИT-сообществ региона. Специалисты провайдера рассказали школьникам об основах кибербезопасности и научили защищать персональные данные в групповых чатах.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Константин Пресняков, врио заместителя председателя правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:

"На уроках по кибербезопасности школьники получают теоретические знания и практические навыки в области информационных технологий. На таких занятиях у ребят есть возможность выбрать будущую профессию, связанную с ИT. В этом им помогает "Ростелеком".

Участники видеоконференции узнали, как подобрать безопасный мессенджер, как правильно вести себя в интернете и как защититься от мошенников при использовании бесплатного Wi-Fi.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мессенджеры сегодня стали основным инструментом общения в сети, поэтому так важно уметь пользоваться всеми их возможностями и избегать ловушек. Детей волнуют и другие темы: безопасность аккаунтов, вирусные рассылки и сохранность личной информации. О них мы тоже успели поговорить на уроке, отвечая на вопросы школьников".

Ребята прошли онлайн-тесты, разработанные специалистами "Ростелекома", получили цифровые сертификаты и призы, которые компания разыграла в социальных сетях.

Образовательный проект "Урок цифры" стартовал по инициативе Министерства просвещения России в 2018 году. За это время участие в нем приняли несколько миллионов российских школьников.

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