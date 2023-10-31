"Ростелеком" принял участие в самарском "Уроке цифры"

"Ростелеком" совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области провел виртуальный "Урок цифры". К видеоконференции по теме "Мессенджеры" в рамках Всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой экономики подключились более 124 тысяч подростков и представителей ИT-сообществ региона. Специалисты провайдера рассказали школьникам об основах кибербезопасности и научили защищать персональные данные в групповых чатах.
Константин Пресняков, врио заместителя председателя правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:
"На уроках по кибербезопасности школьники получают теоретические знания и практические навыки в области информационных технологий. На таких занятиях у ребят есть возможность выбрать будущую профессию, связанную с ИT. В этом им помогает "Ростелеком".
Участники видеоконференции узнали, как подобрать безопасный мессенджер, как правильно вести себя в интернете и как защититься от мошенников при использовании бесплатного Wi-Fi.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Мессенджеры сегодня стали основным инструментом общения в сети, поэтому так важно уметь пользоваться всеми их возможностями и избегать ловушек. Детей волнуют и другие темы: безопасность аккаунтов, вирусные рассылки и сохранность личной информации. О них мы тоже успели поговорить на уроке, отвечая на вопросы школьников".
Ребята прошли онлайн-тесты, разработанные специалистами "Ростелекома", получили цифровые сертификаты и призы, которые компания разыграла в социальных сетях.
Образовательный проект "Урок цифры" стартовал по инициативе Министерства просвещения России в 2018 году. За это время участие в нем приняли несколько миллионов российских школьников.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)