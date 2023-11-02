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Хмуриться не надо: в ноябре Wink.ru поможет сохранить бодрость и хорошее настроение

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре, одном из самых хмурых месяцев года, видеосервис Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) как всегда позаботится о хорошем настроении подписчиков. В планы на долгие почти зимние вечера и уикенды надо обязательно включить новые сериалы о пацанах разных поколений, узнать историю "Гардемаринов" 30 лет спустя, познакомиться с отважными силовиками из средневековья и наших дней, отправиться в космос с корейскими кинематографистами и познать всю сложность бытия с новой картиной якутских режиссеров. Только в линейке Wink Originals в ноябре выйдут четыре очень разных проекта, каждый из которых интересен по-своему.

В ноябре, одном из самых хмурых месяцев года, видеосервис Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) как всегда позаботится о хорошем настроении подписчиков. В планы на долгие почти зимние вечера и уикенды надо обязательно включить новые сериалы о пацанах разных поколений, узнать историю "Гардемаринов" 30 лет спустя, познакомиться с отважными силовиками из средневековья и наших дней, отправиться в космос с корейскими кинематографистами и познать всю сложность бытия с новой картиной якутских режиссеров. Только в линейке Wink Originals в ноябре выйдут четыре очень разных проекта, каждый из которых интересен по-своему.

Главная премьера от Wink Originals — откровенный сериал о молодежи конца 1980-х "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) режиссера Жоры Крыжовникова. В ролях — Рузиль Минекаев‎, Леон Кемстач, Иван Янковский, Никита Кологривый, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Лиза Базыкина и другие. Производством занимаются кинокомпания TOOMUCH Production и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Первые два эпизода сериала станут доступны 9 ноября эксклюзивно в Wink.ru, далее каждый четверг будет выходить по одной серии.

Советский Союз доживает последние годы, рушатся система, общепринятые правила и скрепы, разваливаются экономические связи, денег у населения не хватает на самое важное, вот-вот появятся талоны на продукты питания… Молодежь потеряна и дезориентирована. Зато рядом — понятные правила, поддержка членов уличной стаи, шальные деньги и слово пацана, которое крепче клятвы. События сериала могли разворачиваться в любом городе страны — это обобщенный образ, хотя натурные съемки проводились в Ярославле.

В центре истории — 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и маленькой сестрой. Чтобы защитить себя от прессинга ровесников, он заводит дружбу с "пацанами". Случайный знакомый — Марат — становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный пацанский мир. Разборки с другими "улицами", дискотеки, видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство становятся правдивой картиной о потерянном поколении и 80-х. Сериал показывает, как "улица" шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но за безвременьем и черной полосой придет осознание, понимание простых истин и смыслов, мечты о новой жизни, путь к которой окажется долгим и чрезвычайно сложным.

Через десять лет другие пацаны попадают в передрягу и переносят зрителей из полной драматизма истории в отвязную комедию. События сериала "Отмороженные" (18+) от Wink Originals, который также выходит при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), стартуют в конце 1990-х. Четыре бандита приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за 20 с лишним лет всё радикально изменилось: их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце повзрослевшей возлюбленной. Четверке друзей предстоит найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру. В проекте снимались Светлана Иванова, Ян Цапник, Влад Коноплев, Нонна Гришаева, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский и другие. Первые эпизоды "Отмороженных" станут доступны уже 2 ноября.

Дерзкие, но любимые подростками школьники возвращаются во втором сезоне и в правильное время — ведь у детей каникулы. Новые похождения #ШКЛТ2 (12+) от Wink Originals и при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") стартуют уже 2 ноября. Это оригинальный юмористический проект для всей семьи, которым занимается команда с участием звезд, создающих лучшие юмористические шоу страны — шоураннерами сериала стали Наталья Еприкян и Дмитрий Грачёв. В первом сезоне команда юных героев перехватывает инициативу у взрослых, чтобы самостоятельно снять популярный ТВ-проект. Во втором сезоне герои снова собираются вместе, чтобы создать новое шоу — музыкальное. В #ШКЛТ2 есть место пародиям на музыкальные хиты, рекламу и трейлеры вымышленных кинокартин. Герои преодолевают трудности, укрепляют дружбу, снимают шоу, узнают много нового. И понимают, что без помощи взрослых из первого сезона им не обойтись.

Wink.ru предложит полезно провести время и самым маленьким зрителям — 3 ноября в видеосервисе появится мультсериал "Кубокот — в школу без забот" (6+). Любимые герои на этот раз помогают подготовиться к важнейшему событию в жизни ребенка — переходу в статус школьника. В 25 коротких и ярких сериях рассказывается, как устроена жизнь ученика, какие бывают школы, что важно собрать на уроки. Ребятам расскажут о правильном поведении на дорогах, про расписание и домашние задания, про использование гаджетов и полезные приложения. И после просмотра сериала родители спокойно смогут сказать: "В добрый путь, школяр!"

Когда дети заняты просмотром правильного контента, пора найти время и для себя. В новом киноальманахе "ЭТ" (18+) от известных якутских режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова есть новелла, связанная со школьной жизнью, но посмотреть ее должны родители. Вроде бы обычная ссора подростков перетекает в родительский чат и разгорается до серьезного конфликта. Всего в "ЭТ" собрано шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать. Врач, в страхе нарушить закон, не решается сделать операцию до полуночи, когда его пациентка станет совершеннолетней. В одной из квартир втайне от жены муж начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют. Безумный старик едет в другой город, чтобы много лет спустя встретиться с убийцей своего сына. Порой в жизни всё может пойти не так, как мечталось бы героям этих историй. "ЭТ" (это слово переводится с якутского как "скажи" или "мясо") также представляет линейку Wink Originals.

В Wink.ru традиционно хорошо смотрят сериалы о буднях и подвигах работников правоохранительных органов — в ноябре появятся сразу два проекта в этом жаре. Второй сезон сериала "Наш спецназ" (18+) с Алексеем Кравченко в главной роли с 14 ноября продолжит рассказывать о работе отряда быстрого реагирования "Трефы", которое выполняет сверхсрочные и только самые сложные задания. А вот "Витязи" (16+) делают то же самое, но на сотни лет раньше. События древнерусского детектива разворачиваются в XIII веке, а в Wink.ru станут доступны с 6 ноября 2023 года. Лучший отряд новгородских витязей (спецназ своей эпохи) становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Из-за провала миссии, князь отстраняет от службы воеводу Белогора и его верных соратников. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им приходится снова брать в руки оружие. Белогору не дает покоя вопрос: кто их предал и по чьей вине отряд оказался в опале?

Продолжая путешествие во времени, Wink переносит зрителей в конец XVIII века. 3 ноября, накануне Дня народного единства, выходит долгожданное продолжение киноэпопеи про приключения гардемаринов. Режиссер Светлана Дружинина представила фильм "Гардемарины 1787. Мир", который вышел через 30 лет после третьей части эпопеи. В кадре знакомые всё лица — Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский и новые молодые актеры, которые играют детей гардемаринов. А еще узнаваемые несколькими поколениями мелодии из первых "Гардемаринов". Несмотря на Манифест российской императрицы Екатерины Великой и Кучук-Кайнаджирский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать эту связь. В ходу все приемы — бесстыдные сплетни, слухи, лживые статьи, провокации в отношении незаконнорожденного сына государыни Алексея Бобринского. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям — гардемаринам. Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети.

От боевых задач и сцен можно переключиться на добрую мелодраму. В альманахе "У людей так бывает" (12+) снялись Юрий Стоянов, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Владимир Меньшов (одна из последних ролей) и Константин Хабенский. Кино объединяет несколько историй о любви, где все взаимосвязано, и разные знакомые и незнакомые люди могут оказать неожиданное влияние на отношения. Но случайно ли это? Совсем неслучайно развиваются события в комедийном сериале "Мафия — дело семейное" (16+). А сюжет вечный — два отпрыска совсем не из равно уважаемых семей по уши влюбились друг в друга. Она из семьи мошенников, а у него отец работает в полиции. Всю разницу между семейными ценностями и сложность любви между противоположностями наглядно показали Ингрид Олеринская, Ефим Петрунин, Анна Уколова, Федор Лавров, Ольга Тумайкина, Александр Робак и другие. В видеосервисе сериал появится 27 ноября.

Wink.ru продолжает пополнять коллекцию зарубежного кино со звездами первой величины. Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон играют в комедии "Искусство по понятиям" (18+). Незадачливая арт-дилерша, киллер и его босс ввязываются в авантюру по отмыванию денег. Неожиданно для всех киллер становится лидером авангардной живописи, и история начинает играть другими красками в прямом и переносном смысле. Ванесса Паради появляется во французской комедии "Развод по-геймерски" (18+). 14-летние Жордан и Патрик тяжело переживают первую в жизни страшную потерю. У них сломалась любимая приставка PlayStation. Смириться подростки не могут и заболевают страшной болезнью. Точнее симулируют недуг и начинают сбор денег в онлайне. Если афера провалится, то им не видать не только вожделенной приставки, но и родных стен. Из Южной Кореи до Wink.ru добралась фантастическая драма "Луна" (12+). 2029 год, на спутник Земли отправляется экипаж из трех космонавтов, но из-за солнечной вспышки корабль терпит крушение и в живых остается только один человек. Он оказывается на обратной стороне Луны и начинает борьбу за выживание. Весь мир следит за попытками спасти молодого космонавта. Обычное утро превращается в настоящую катастрофу для героя Лиама Нисона и его семьи. Автомобиль, на котором он вез детей в школу, оказался заминирован. Единственный шанс выжить — неукоснительно соблюдать распоряжения неизвестного, не покидать машину и срочно вывести деньги с секретного счета. "Заложники" (16+) — напряженный триллер, боевик, экшн, роуд-муви и драма в одном флаконе. Цена ошибки или промедления — жизни всех близких.

Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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