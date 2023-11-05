Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти жителя Сызрани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти жителя Самарской области, сообщает пресс-служба Следкома.

В средствах массовой информации размещена публикация, согласно которой мать погибшего 18-летнего жителя Сызрани выражает несогласие с выводами правоохранительных органов относительно смерти ее сына.

Сообщается, что в медицинское учреждение, где наступила смерть юноши, он был доставлен с ножевым ранением, однако причиной смерти указано заболевание, признаков которого у него при жизни не усматривалось.

С учетом выявленной публикации, Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Воеводину представить доклад об обстоятельствах произошедшего и основаниях принятых процессуальных решений.