Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти жителя Сызрани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти жителя Самарской области, сообщает пресс-служба Следкома.
В средствах массовой информации размещена публикация, согласно которой мать погибшего 18-летнего жителя Сызрани выражает несогласие с выводами правоохранительных органов относительно смерти ее сына.
Сообщается, что в медицинское учреждение, где наступила смерть юноши, он был доставлен с ножевым ранением, однако причиной смерти указано заболевание, признаков которого у него при жизни не усматривалось.
С учетом выявленной публикации, Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Воеводину представить доклад об обстоятельствах произошедшего и основаниях принятых процессуальных решений.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.