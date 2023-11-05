1250 человек эвакуировано из ТЦ в Самаре из-за короткого замыкания электропроводки

В воскресенье, 5 ноября, в 18:37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании на Московском шоссе 24 км, 5 в Красноглинском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что на первом этаже в паркинге произошло короткое замыкание электропроводки в электрощитовой без последующего горения.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия огнеборцев было эвакуировано 1250 человек.