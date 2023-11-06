СберМобайл подарит подарки новым абонентам в "Зеленый день"

Оператор СберМобайл участвует в ежегодной акции "Зеленый день" Сбера. Новым абонентам будут доступны выгодные предложения.

Так, тарифом "Премиум" можно будет пользоваться целый год со скидкой 60%. В тариф входит 1500 минут для разговоров по России и 45 гигабайт интернета ежемесячно. Кроме того, в него включена услуга "Телеграм при нуле", которая позволяет общаться в мессенджере с помощью текстовых сообщений даже при нулевом балансе. Помимо этого, владельцы тарифа получат кешбэк 5% бонусами СберСпасибо, безлимит на мессенджеры и сервисы группы Сбера. Неизрасходованные пакеты минут и гигабайтов переносятся на следующий месяц при своевременном пополнении баланса.

С 9 по 12 ноября все клиенты СберМобайл смогут вернуть 50% бонусов СберСпасибо от суммы бонусов, которыми была оплачена мобильная связь. Например, при оплате связи 300 бонусами СберСпасибо, СберМобайл вернет половину.

Во время акции на тарифах "Лайт" и "Оптимум" подписчики СберПрайм получат безлимитный трафик на HiFi-стриминг Звук. В тарифы автоматически подключат бесплатную опцию для прослушивания музыки.

Сбер уже шестой год проводит акцию "Зеленый день", которая приурочена ко дню рождения банка. Сбер и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогают решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

С 6 ноября, на три дня раньше, "Зеленый день" стартует для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+. До 12 ноября будут доступны выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам.

Все предложения "Зеленого дня" можно найти на сайте акции.