Герои и подвиги: В Самаре прошел Парад Памяти

Во вторник, 7 ноября, на площади Куйбышева в Самаре — городе Трудовой доблести — по сложившей традиции прошел масштабный всероссийский патриотический проект Парад Памяти. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.
82 года назад на пл. Куйбышева в парадном строю стояли части Красной Армии: 65-й и 239-й стрелковых дивизий, моряки Краснознаменной амурской флотилии, к авиационному параду готовились летчики. Ноябрьское утро 1941-го было морозным и пасмурным. На площади выстроились войска, а на трибуну поднялись первые люди страны, представители иностранных дипломатических корпусов, военных миссий, атташе, зарубежные корреспонденты наблюдали за происходящим.
В 1941 г. принимал парад Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. От руководства страны на трибуне присутствовал председатель Президиума верховного Совета СССР Михаил Калинин. Свыше 25 тыс. бойцов в строю, почти 180 тыс. гражданского населения, мощнейшая техника, в небе — единственный за всю историю войны воздушный парад, демонстрация трудящихся — все это произвело впечатление на представителей иностранных государств, находящихся в "Запасной столице".
В честь легендарного военного парада в 2011 г. сквер на площади Куйбышева получил историческое название. У его входа установлен памятный знак, по традиции перед началом торжественного марша к нему состоялась церемония возложения цветов. Дань памяти героическому прошлому и великому подвигу советского народа отдали губернатор Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Игорь Паньшин, ветераны, участники специальной военной операции, родственники военнослужащих, юнармейцы, жители областной столицы.
Сегодня Парад Памяти объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий, политических партий и общественных организаций, жителей страны и мира. Проект единодушно поддерживают ветеранские и молодежные общественные организации, промышленные и оборонные предприятия, военно-патриотические клубы, высшие, профессиональные и средние специальные учебные заведения, органы власти и бизнес-сообщества.
Впервые Парад Памяти впервые был проведен в Самаре в 2011 году. Инициативу ветеранских, общественных и молодежных объединений тогда поддержал Дмитрий Азаров, который в те годы работал в должности мэра областной столицы. Парад Памяти объединяет и сплачивает все поколения патриотов нашей страны, показывает всему миру силу духа, решимость и единство России в борьбе против нацизма, готовность подрастающего поколения сохранять историческую память, продолжать славные традиции отцов и дедов, защищать и историческую правду. Основная тема Парада Памяти 2023 г. — "Герои и подвиги" — объединяет героев времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем участникам Парада Памяти, отметил, что 7 ноября — это годовщина особенного, памятного события. "Это день, который стал символом мужества, единства и твердости духа нашего народа перед лицом смертельной опасности. Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве сыграл особую роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой и в целом — в ходе Великой Отечественной войны, — напомнил глава региона. — В самые трудные месяцы войны он продемонстрировал всему миру несокрушимую мощь Красной Армии, основанную на беззаветной любви к родине, гранитной твердости характера, яром неприятии нацизма. В этот день в 1941-м году именно парад в запасной столице — Куйбышеве — был самым масштабным в стране. В нем приняли участие в общей сложности более 200 тысяч человек. Это и военнослужащие, которые прямо с площади отправлялись на фронт, и работники предприятий, которые обеспечивали победу в тылу, приближая ее у заводских станков".
Куйбышевский парад произвел ошеломляющее впечатление на дипломатов зарубежных стран, которых враг уверял, что Красная Армия вот-вот будет разбита. "Однако масштаб, мощь нашего парада и главное — настрой наших земляков — изменил намерение Японии и Турции присоединиться к фашистской Германии и выступить против Советского Союза. И главное — парад в Куйбышеве вдохновил миллионы людей на борьбу с жестоким врагом. В самый трудный час придал им сил для защиты отечества, — сказал Дмитрий Азаров. — Сегодня история вновь испытывает нас на прочность. Спустя восемь десятилетий наши воины вновь защищают родину от нацизма, поднявшего голову у самых границ России. Наши герои борются с тем же врагом и на тех же территориях, которые освобождали их деды и прадеды 80 лет назад".
Глава региона подчеркнул, что в каждой семье есть свои герои. И потому тема Парада Памяти 2023 г. — "Герои и подвиги" — живо откликается в сердце каждого. И всех объединяет стремление сделать все для победы. "Сегодня на каждом из нас лежит особая ответственность. Фронт пролегает не только за тысячи километров. Он пролегает и здесь, через каждого из нас. Не получая результата на полях сражений, враг стремится сломить нас изнутри — разрушить нашу веру и единство. Не гнушается самыми грязными методами, пытаясь ослабить нашу экономику, отменить культуру, посеять рознь между народами, завладеть умами наших детей, подчинить их своему порядку, своим фальшивым ценностям. И потому сегодня особенно важно сохранять народное единство", — подчеркнул губернатор.
Глава региона привел слова верховного главнокомандующего, перезидента России Владимира Путина: "Только единство делает нас сильными и непобедимыми. Это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все это чувствуют и понимают — и умом, и душой, и сердцем".
В этом году Парад Памяти прошел уже в 13-й раз. Участие в нем приняли представители всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Белоруссии, Дагестана, Донецкой Народной Республики, в том числе юнармейцы из Снежного — города-побратима Самарской области, чьи отцы сегодня отстаивают свободу и независимость в зоне СВО.
Парадным маршем сегодня прошли потомки тех, кто защищал страну от немецко-фашистских захватчиков, ковал в тылу оружие победы, освобождал страны Европы, подарил мир будущим поколениям.
Олицетворением единства, связи поколений стал и сегодняшний Парад Памяти. "Как и восемь десятилетий назад, на этой площади — настоящие герои, защитники отечества, военнослужащие, участники специальной военной операции, представители силовых структур, ветеранских и патриотических организаций, учащиеся военных учебных заведений, юнармейские отряды из разных регионов нашей страны, жены героев, тысячи жителей и гостей самарского региона. Вместе с нами — наши братья из Белоруссии", — отметил Дмитрий Азаров. Среди почетных гостей — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.
Губернатор поблагодарил всех защитников родины, тех, кто оказывает поддержку армии и жителям новых территорий, честно трудится, вкладывая душу в любимое дело, хранит мир и согласие на родной земле.
"Мы вместе продолжим стоять за правое дело. Поколением победителей нам завещаны мужество и стойкость, беззаветная преданность и любовь к родной земле, ответственность за судьбу отечества. А значит — враг будет разбит! Победа будет за нами!" — заявил Дмитрий Азаров.
Свое приветствие в адрес участников Парада Памяти, жителей и гостей Самарской области направил помощник президента России Владимир Мединский. "Это памятное событие в решающие для всей страны дни Московской битвы укрепило боевой дух воинов Красной Армии и всего нашего народа. Парад вызывает большой отклик у всех, кто чтит и помнит историю, — отметил он. — Сегодня, когда наша история вновь увидела яркие примеры самоотверженности и отваги современных героев, сохранить нить преемственности нравственных ориентиров особенно важно. Проведение Парада Памяти в Самаре — не только вклад в сохранение исторической памяти, но и наша дань благодарности всем героям нашей страны. Пусть память о подвигах защитников отечества всех времен всегда будет для вас источником силы, духа и мужества".
В прохождении парадных расчетов было задействовано 35 единиц исторической техники времен Великой Отечественной войны. Почти 7 тыс. человек прошли торжественным маршем по площади Куйбышева. В составе 125 расчетов — представители подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов. Ежегодно по итогам мероприятия все участники парадного прохождения награждаются памятными знаками "В память военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года".
Международный патриотический проект "ПАРАД ПАМЯТИ" реализуется при поддержке Администрации президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной Думы РФ, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства культуры Российской Федерации, а также Российского военно-исторического общества. Проект ежегодно включает в себя более 3 тыс. патриотических акций, программ, творческих и патриотических конкурсов, передвижных и стационарных выставок, новых школьных музеев, мемориальных досок, экскурсий, тематических лекториев, кинопоказов, научно-практических конференций, олимпиад, уроков мужества, классных часов, театральных постановок, моноспектаклей, военно-исторических реконструкций, единых уроков истории, которые проводятся на территории всего Приволжского федерального округа. Главным событием становится Парад Памяти. Его трансляцию благодаря телеканалу ГТРК "Самара" смогли посмотреть тысячи жителей региона, а также все школьники Самарской области в рамках проведения единого урока истории "Разговор о важном".
Последние комментарии
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Скорбим... тяжелый день для Россиян...
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Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!