VK догнала по численности аудитории YouTube в России — big data Tele2

Tele2 проанализировала активность клиентов в социальных медиа. В исследование вошли 11 основных площадок социальных медиа. Анализ больших данных позволил выявить, что по итогам 9 месяцев 2023 года соцсеть VK сравнялась по популярности с YouTube — теперь они занимают по 15%. Одним из самых быстрорастущих сервисов стал "VK Видео" — его аудитория выросла на 19,8% по сравнению с мартом 2022 года.
По итогам 9 месяцев 2023 года аудитория социальных сетей распределена следующим образом: VK и YouTube — по 15%, у OK и Facebook (Meta — запрещенная на территории России организация) — по 14%. Telegram и TikTok занимают доли по 13%, Twitter (запрещенная на территории России организация) — 6%, Instagram (Meta — запрещенная на территории России организация) — 5%. Замыкают список Rutube (3%), Twitch (1%) и Discord (1%).
Если сравнивать сентябрь 2023 года с мартом 2022 года, то наибольшие потери аудитории закономерно понесли социальные сети, чья работа запрещена на территории России. Аудитория Instagram сократилась вдвое (-51,1%), Twitter — на 19,4%. Значительно меньше потеряла площадка Facebook — минус 3,1%. Отключение возможности публиковать новое видео для россиян остановило стремительный рост аудитории TikTok: число пользователей этого сервиса в сети Tele2 выросло всего на 1,6%.
Отключение монетизации для блогеров из России на YouTube и блокировка зарубежных сервисов привели к миграции на другие площадки. На первом месте по приросту аудитории — Rutube: площадке удалось нарастить число пользователей на 53,7%, тем не менее по количеству пользователей она пока занимает долю 3%. На втором месте по приросту аудитории Twitch — плюс 28,3%. Аудитория Telegram увеличилась на 23% в сравнении с мартом 2022 года.
Отдельно стоит отметить рост количества пользователей сервиса "VK Видео" — он составил 19,8%. Запуск проекта стал драйвером роста аудитории всего VK в 2023 году: доля пользователей основного приложения VK выросла на 9,1%.
В аудитории "VK Видео" пользователей, которые в месяц расходуют больше трафика, больше, чем у YouTube:
- более 40 Гб: на "VK Видео" расходуют 1,2% пользователей, на YouTube — 0,9%;
- от 20 до 30 Гб: на "VK Видео" — 2,7%, на YouTube — 2,2%;
- от 10 до 20 Гб: на "VK Видео" — 7,7%, на YouTube — 6,9%;
- от 1 до 10 Гб: на "VK видео" — 38%, на YouTube — 34,7%;
- от 0 до 1 Г: на "VK Видео" — 49%, на YouTube — более половины пользователей, или 54,5%.
Последние комментарии
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