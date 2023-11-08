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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователям

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор билайн дарит всем новым пользователям своего облака месяц использования 250 ГБ хранилища абсолютно бесплатно и без ограничений. Предложение действует до 5 декабря 2023 года.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

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Облако билайн — это простая авторизация по номеру телефона, отсутствие рекламы в сервисе и удобная оплата услуг прямо с баланса билайна. Все фотографии и видео хранятся в оригинальном качестве, что немаловажно для любителей цифровой фотографии.

Облако билайн заботится о сохранении интернет-трафика клиентов: при работе с сервисом данные не расходуются из пакетов услуг связи. Кроме того, в мобильном приложении сервиса и на сайте cloudbeeline.ru есть инструменты для легкой миграции с Dropbox и Google Drive.

Простота и удобство использования, надежность хранения данных и возможность доступа с любого устройства, имеющего подключение к интернету, делают облако билайн привлекательным выбором для пользователей облачных хранилищ данных.

Как всегда, сервис предоставляет 5 ГБ облачного пространства бесплатно всем клиентам билайна по умолчанию. Для расширения хранилища и оплаты подписки не потребуется дополнительных усилий — деньги будут списаны прямо с баланса телефона: 250 ГБ за 150 ₽/месяц, 500 ГБ за 240 ₽/месяц и 1 ТБ за 360 ₽/месяц. А для тех, кто готов оплатить услугу на год вперед, предусмотрена скидка 50%, благодаря чему подписка на самый вместительный тариф в 1 ТБ будет стоить всего 2160 ₽ в год.

Билайн заботится о безопасности персональных данных своих клиентов. Все данные в облаке хранятся в зашифрованном виде, а инфраструктура сервиса размещена на территории Российской Федерации, что гарантирует соответствие действующему законодательству о персональных данных.

Правила проведения акции и условия предоставления услуги облачного хранения данных доступны на сайте cloudbeeline.ru.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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