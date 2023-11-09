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Почему надо смотреть "Слово пацана. Кровь на асфальте": гид по сериалу от видеосервиса Wink.ru

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 ноября 2023 года онлайн-кинотеатры Wink.ru и START представят два первых эпизода драматического сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+), события которого разворачиваются в конце 1980-х годов. Сериал взял главный приз фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" как самый ожидаемый проект сезона.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Как любое яркое и самобытное авторское высказывание, новую работу режиссера Жоры Крыжовникова активно обсуждают в профессиональной среде и вне ее. Разбираемся, почему сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" обязательно надо посмотреть.

Режиссер

Жора Крыжовников — один из самых ярких и востребованных кинорежиссеров нашего времени, проекты которого завоевали любовь миллионов российских зрителей. Уже первый полнометражный фильм Жоры — комедия "Горько!" (16+) 2013 года собрал в прокате в 18 раз больше бюджета картины (27,4 млн долларов и 1,5 млн долларов соответственно). При этом популярное у зрителей кино одновременно высоко оценили критики. В рецензиях отмечали рождение нового комедийного режиссера с огромным потенциалом, нестандартными приемами и трезвым взглядом на нашу жизнь. Режиссер снял еще несколько комедийных картин, которые также полюбили зрители — "Горько! 2" (18+), "Самый лучший день" (16+), третий сезон сериала "Кухня" (16+), "Ёлки новые" (6+).

В 2018 году Жора Крыжовников представил драмеди "Звоните ДиКаприо!" (18+) с элементами сатиры на киноиндустрию. Проект получил множество премий и наград как лучший мини-сериал и даже прорыв года. В 2020 году вышел драматический блокбастер "Лёд 2" (6+), который собрал в кинопрокате более 1,5 млрд рублей — больше чем первый "Лёд", что бывает исключительно редко.

В 2023 году Жора выходит за рамки сложившегося реноме и готов сказать новое слово — пацана, который родился в небольшом закрытом городе Арзамас-16 (ныне Саров).

Сценаристы

У сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" два по-настоящему звездных сценариста — это сам Жора Крыжовников и Андрей Золотарёв. У каждого из них — большое количество сценариев для громких кино- и сериальных проектов.

Жора был автором или соавтором сценариев обеих частей "Горько!", "Самого лучшего дня", "Ёлок новых" и "Ёлок последних" (6+), "(Не)идеального мужчины" (12+), "Рашн Юга" (12+), "Родных" (18+), сериалов "Звоните ДиКаприо!", "Совершенно летние" (12+), "Нина" (18+) и других.

В портфолио Андрея такие киноленты как "Повелитель ветра" (12+), "Лёд" (12+), "Вторжение" (18+), "Притяжение" (12+), "Спутник" (16+) и другие, сериалы "Триггер" (18+), "13 клиническая" (18+) и другие, а среди первых проектов — настоящие хиты "Моя прекрасная няня" (6+) и "Солдаты" (16+).

У Жоры Крыжовников и Андрея Золотарёва уже есть опыт совместной работы над киносценарием — это фильм "Лёд 2". Однако впервые они вместе трудились над сериалом.

Время

Конец 1980-х — один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с появлением свобод рушится система, ломаются казавшиеся вечными правила, рвутся экономические связи, вводятся талоны на продукты питания и водку.

Будущий режиссер Жора Крыжовников встречает это время 10-летним школьником и, конечно, помнит его сам. В сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" точно и щепетильно воссозданы все детали и дух 80-х — интерьеры, одежда, еда, транспорт, дискотеки, видеосалоны, кооперативные магазины, школы, отделения милиции, неформальные "качалки" (спортивные клубы).

Если звучат песни или упоминаются фильмы, то они были на слуху именно во время развития событий в сериале. Для Жоры и его команды нет мелочей, поэтому все зрители, кто лично застал и помнит тот период, испытают прилив ностальгии, хотя бы по временам, когда они были моложе.

Но авторы сериала точно не романтизируют тогдашнюю жизнь. Это рассказ о времени, которое должно остаться в прошлом. Сериал снова и снова заставляет удивляться тому, какие испытания пережили люди и страна, какая сила в них заложена, чтобы противостоять злу.

Авторы дотошно работали с массивом печатных и видеоисточников того времени, общались с очевидцами и консультировались с экспертами, включая нон-фикшн писателя и журналиста Роберта Гараева. Но на базе обширного документального материала они создали собственную художественную историю, персонажи и события которой вымышлены. Однако всё проработано с таким вниманием, что порой сериал напоминает документальные съемки.

Сюжет

В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. Школьник Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.

Разборки с другими "улицами" и совместные выезды за добычей, дискотеки и видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство складываются в историю о потерянном поколении и 80-х. "Улица" шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но за безвременьем и черной полосой придет осознание простых истин и смыслов. Появятся мечты о новой жизни, путь к которой для всех, кто тогда оказался под обломками времени, будет долгим и чрезвычайно сложным.

Место действия

События сериала могли бы разворачиваться практически в любом городе страны. Об этом говорят и авторы, и актеры, и критики, узнавая в происходящем на экране то, что когда-то могло быть буквально в соседнем дворе. В сериале это некий обобщенный город, хотя локации проекту подарил Ярославль — именно там проходили натурные съемки. И такая "обезличенность" места действия — сознательный выбор авторов, которые не хотели связывать историю и поднятые проблемы с каким-то конкретным географическим названием, поднимая их на общий уровень.

Главные герои

14-летний школьник Андрей (Леон Кемстач) — обычный мальчишка, интеллигентный и аккуратный, учится в музыкальной школе. Легкая добыча для настоящих пацанов, которые начинают трясти с него деньги. Живет с мамой и маленькой сестрой.

Судьба сводит Андрея с ровесником, хулиганом и двоечником Маратом (Рузиль Минекаев), который уже пришит к уличной стае и умеет постоять за себя. За ним Андрей входит в пацанский круг.

Вова Адидас (Иван Янковский) — сводный брат Марата, только что вернулся из Афгана. Он и до армии был авторитетом, а после возвращения становится главным в сообществе пацанов.

Мама Андрея (Юлия Александрова) в одиночку поднимает двух детей. Уставшая и замотанная, не очень понимающая, какие изменения происходят вокруг. Шокирована выбором сына, который навсегда изменит размеренную жизнь семьи.

Отец Марата и Вовы (Сергей Бурунов) — успешный инженер авиазавода, которому прочат повышение. Дом, как говорится, полная чаша. Не может поверить, кем стали его дети, осознать и принять это.

Инспектор по делам несовершеннолетних Ирина (Анастасия Красовская) ненамного старше своих подопечных. Пытается спасти Андрея от улицы, и у них завязываются взаимоотношения.

Офицер милиции Ильдар (Антон Васильев) — знакомый семьи Андрея. Будущий руководитель отдела по борьбе с организованной преступностью. Старается спасти Андрея более жесткими методами, чем это делает Ирина.

Медсестра Наташа (Елизавета Базыкина) выхаживает Вову, когда тот оказывается в больнице. И он всеми способами добивается ее расположения.

Айгуль (Анна Пересильд) — примерная девочка и успешная ученица музыкальной школы, которая очень понравилась Марату. Линия развития их отношений — одна из ключевых для сюжета.

Почему нужно смотреть?

  • Новый проект одного из самых успешных режиссеров России — Жоры Крыжовникова.
  • Любимые звезды и совсем молодые актеры, которым сериал дает сильный старт.
  • Честное и откровенное авторское высказывание о перестроечном поколении.
  • Точное воссоздание атмосферы и жизни 1980-х без ностальгической снисходительности.
  • Самый ожидаемый сериал сезона 2023/24 года и не только.
  • "Слово пацана. Кровь на асфальте" скорее всего выйдет за рамки текущего сезона — он имеет все составляющие, чтобы стать одним из легендарных сериалов.

Трейлер

Кадры со съемок

Первые два эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" станут доступны 9 ноября эксклюзивно на Wink.ru и START. Далее каждый четверг будет выходить по одной серии. Заключительная серия сезона выйдет 21 декабря.

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