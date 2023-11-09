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Происшествия

"Угрожал пистолетом": в Сызрани волонтер и продавщица подрались из-за веса фруктов

СЫЗРАНЬ. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители в Сызрани должны разобраться в деталях происшествия в местном магазине. Как рассказывают представители одной из сторон конфликта, началось все из-за того, что женщина-волонтер попросила перевзвесить фрукты.

Фото: предоставлено автором

"Когда приехал хозяин магазина, он достал пистолет, зарядил его и угрожал убийством всей семье волонтера, направляя пистолет в них. Только недавно было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Остальное — облили лицо химическим веществом волонтеру и ее пожилой маме, разбили дорогой телефон об асфальт, растоптали дорогие очки — до сих пор нет", — пишет представитель одной из сторон конфликта.

По другой версии — конфликтовать начали сами покупатели.

"По указанию руководства следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования из органов внутренних дел в территориальный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области", — сообщили в Следственном комитете.

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