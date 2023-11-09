"Угрожал пистолетом": в Сызрани волонтер и продавщица подрались из-за веса фруктов

Правоохранители в Сызрани должны разобраться в деталях происшествия в местном магазине. Как рассказывают представители одной из сторон конфликта, началось все из-за того, что женщина-волонтер попросила перевзвесить фрукты.
"Когда приехал хозяин магазина, он достал пистолет, зарядил его и угрожал убийством всей семье волонтера, направляя пистолет в них. Только недавно было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Остальное — облили лицо химическим веществом волонтеру и ее пожилой маме, разбили дорогой телефон об асфальт, растоптали дорогие очки — до сих пор нет", — пишет представитель одной из сторон конфликта.
По другой версии — конфликтовать начали сами покупатели.
"По указанию руководства следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования из органов внутренних дел в территориальный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области", — сообщили в Следственном комитете.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...