"Угрожал пистолетом": в Сызрани волонтер и продавщица подрались из-за веса фруктов

Правоохранители в Сызрани должны разобраться в деталях происшествия в местном магазине. Как рассказывают представители одной из сторон конфликта, началось все из-за того, что женщина-волонтер попросила перевзвесить фрукты.

"Когда приехал хозяин магазина, он достал пистолет, зарядил его и угрожал убийством всей семье волонтера, направляя пистолет в них. Только недавно было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Остальное — облили лицо химическим веществом волонтеру и ее пожилой маме, разбили дорогой телефон об асфальт, растоптали дорогие очки — до сих пор нет", — пишет представитель одной из сторон конфликта.

По другой версии — конфликтовать начали сами покупатели.

"По указанию руководства следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования из органов внутренних дел в территориальный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области", — сообщили в Следственном комитете.