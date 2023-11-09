В регионе ожидаются сильные порывы ветра

Днем в четверг, 9 ноября, объявлен желтый уровень опасности. Днем 9 ноября местами в Самарской области ожидаются порывы юго-восточного ветра15-18 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
Во время сильного ветра:
- плотно закрой окна и двери;
- отключи электричество и газ, затуши печи и источники открытого огня;
- оказался на улице — найди укрытие в помещении.
- не находись поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрывайся под деревьями;
- водителям лучше воздержаться от поездок на личном авто.
- паркуй машину подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередач, предупреждает МЧС.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻