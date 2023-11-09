В регионе ожидаются сильные порывы ветра

Днем в четверг, 9 ноября, объявлен желтый уровень опасности. Днем 9 ноября местами в Самарской области ожидаются порывы юго-восточного ветра15-18 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Во время сильного ветра:

- плотно закрой окна и двери;

- отключи электричество и газ, затуши печи и источники открытого огня;

- оказался на улице — найди укрытие в помещении.

- не находись поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрывайся под деревьями;

- водителям лучше воздержаться от поездок на личном авто.

- паркуй машину подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередач, предупреждает МЧС.