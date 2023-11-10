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Фракция "Единая Россия" прорабатывает проект областного бюджета

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель фракции Александр Живайкин обсудил с главой региона Дмитрием Азаровым предложения единороссов по поправкам областного финансового документа. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба "Единой России"

В комитетах Самарской губернской думы продолжается детальная работа по основной динамике, потенциале расходов на социальную сферу и развитие экономики, заложенных в областной бюджет следующего года. Учитываются все депутатские поправки и предложения муниципалитетов.

Чтобы на выходе получить качественный документ, работающий на развитие региона и улучшение качества жизни людей, фракция "Единая Россия" готовит консолидированные поправки от фракции.

На встрече с главой региона Александр Живайкин обсудил предложения, которые будут озвучены депутатами по намеченным поправкам, а также озвучил законодательную инициативу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Речь идет о льготе на налог на транспорт.

"Сейчас существующий закон о льготе распространяется только на самих участников СВО. Но есть семьи, где автомобиль зарегистрирован на жену или родителей. И если парламент проголосует за изменения, то льготой могут воспользоваться и не только участники СВО, но и члены их семей из числа близких родственников" — отметил руководитель фракции "Единая Россия".

Губернатор поддержал идею и дал поручение проработать инициативу и внести законопроект в кратчайшие сроки.

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