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"Единая Россия" запустила всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийская акция "Коробка храбрости" направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения и хосписах. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба "Единой России"

Дети смогут выбрать из "Коробки храбрости" игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски и другие подарки.

Старт ежегодной всероссийской акции дало Московское городское отделение "Единой России". Вместе с председателем Центрального совета сторонников Ольгой Занко, председателем Совета сторонников "Единой России" города Москвы Верой Степаненко и депутатом Госдумы Светланой Разворотневой активисты МГРО привезли подарки для маленьких пациентов в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Их собрали депутаты, члены "Женского движения Единой России" Москвы и жители столицы.

"Находиться длительное время на лечении в больнице, стойко переносить все болезненные процедуры непросто и взрослым, а для детей — это настоящий подвиг. Ребят нужно поддержать и наградить подарками. Для этого уже не первый год сторонники "Единой России" проводят акцию "Коробка храбрости". В прошлом году в акции приняли участие более 45 тысяч человек по всей стране, было собрано более 150 тысяч подарков", — рассказала Ольга Занко.

В день старта акции боксы для сбора игрушек установили по всей стране в региональных исполкомах партии.

В ЛНР жители будут наполнять "Коробки храбрости" уже второй год подряд. Одними из первых подарки для детей принесли секретарь Луганского реготделения "Единой России" Денис Мирошниченко и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Коробки храбрости" установили в Санкт-Петербурге, Башкортостане и Свердловской области.

В Северной столице в коробку, расположенную в региональном исполкоме партии, игрушки передали спикер заксобрания Александр Бельский, руководитель регионального исполкома Валерий Гарнец, председатель регионального Совета сторонников Павел Рыбчак.

В Уфе в бокс в Госкомитете Республики по жилищному и строительному надзору игрушки положили глава регионального Совета сторонников Яков Кугубаев и глава Госкомитета по жилищному надзору, член регионального Совета сторонников Артур Давлетшин.

В Екатеринбурге "Коробка храбрости" появилась в штабе общественной поддержки. Мягкие игрушки и канцтовары принесли глава регионального Совета сторонников Сергей Карякин и другие активисты.
"Коробки Храбрости" помогут собирать во всех местных отделениях партии. Все подарки для юных пациентов будут переданы в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н. Н. Ивановой и детское отделение Самарского областного онкологического диспансера.

Каждый маленький пациент после процедуры сможет взять небольшой подарок за храбрость и терпение", — рассказали в Самарском региональном отделении партии "Единая Россия".

Сбор игрушек продлится до 1 декабря. Все подарки передадут в детские медучреждения.

Напомним, "Единая Россия" проводит акцию "Коробка храбрости" более 10 лет. Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнерских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки "Единой России". По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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