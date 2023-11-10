В Клиниках СамГМУ помогли вернуть двигательную активность еще 9 жителям Снежного

Врачи травматолого-ортопедического отделения № 2 Клиник Самарского государственного медицинского университета минздрава России прооперировали еще девять человек из города Снежное Донецкой народной республики (ДНР). Пациентам выполнили эндопротезирование коленного сустава. Это уже четвертая группа пациентов из ДНР, прооперированных в Клиниках СамГМУ.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается жителям Снежного в рамках сотрудничества Самарской области с городом ДНР. Напомним, Самарский регион стал первым в России, заключившим соглашение о взаимодействии с одним из регионов Донбасса. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Снежном восстанавливают школы, больницы, дома культуры, дороги и жилые дома. Строители, коммунальщики, дорожники и врачи из Самарской области посменно трудятся там, помогая налаживать в городе мирную жизнь.
Медицинское направление курирует министерство здравоохранения региона. Бригады самарских медиков в ходе плановых поездок в ДНР отбирают пациентов с наиболее сложными деформациями суставов для проведения операций в Клиниках СамГМУ.
Как рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев, в течение текущего года удалось помочь в общей сложности уже 31 жителю Снежного со сложными случаями поражений коленного и тазобедренного суставов. Пациентам было выполнено высокотехнологичное эндопротезирование, которое не смогли бы осуществить по месту жительства.
"В настоящий момент уже четвертая группа пациентов из Снежного успешно прооперирована и находится на этапе реабилитации, которая также осуществляется в Клиниках СамГМУ, — отмечает Дмитрий Кудашев. — Всех пациентов из Снежного мы оперировали по квотам в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Они страдали деструктивно-дистрофическими поражениями коленных суставов, сопровождающимися выраженными деформациями, дефектами большеберцовой и бедренной костей и связочным дефицитами различной сложности. В ходе операций мы не только имплантировали эндопротезы, но и проводили сопутствующие этапы реконструкции костных дефектов, восстановление связочного аппарата, установку антипротрузионных систем и так далее".
Четвертая группа пациентов из Снежного прибыла в Самару 22 октября и уже на следующий день в Клиниках СамГМУ были проведены первые плановые операции. Одна из пациенток приехала в Клиники СамГМУ уже во второй раз. Сначала она приезжала в составе первой группы в апреле, — тогда ей сделали эндопротезирование одного коленного сустава. В этот раз женщине сделали операцию на вторую ногу, что позволит ей полностью избавиться от многолетних болей и вернуть двигательную активность. Сейчас пациенты проходят стационарную реабилитацию, после чего отправятся домой.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас