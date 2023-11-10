Эксперт: ЛФК для пациентов с бронхиальной астмой должна стать частью повседневной жизни

Врач-пульмонолог Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой Татьяна Сушкова рассказывает, что может вызвать бронхиальную астму, как проявляется типичный приступ астмы и какие существуют немедикаментозные методы лечения этого заболевания.

"Бронхиальная астма — это заболевание, которое характеризуется периодическим возникновением эпизодов нарушения проходимости бронхов, так называемой бронхиальной обструкции. В основе бронхообструкции лежит хроническое аллергическое воспаление слизистой бронхов. Оно формируется на фоне наследственно обусловленной склонности организма человека к аллергическим реакциям. Пусковым механизмом в развитии бронхиальной астмы могут быть: инфекция, прежде всего вирусная, воздействие аллергенов, курение, стрессы.

Во время приступа бронхиальной астмы возникает сужение просвета бронхов за счет отека слизистой оболочки, мышечного спазма и усиленной продукции вязкой мокроты. В зависимости от интенсивности и распространенности этого процесса внешние проявления бронхообструкции могут быть различны.

В типичном случае приступ сопровождается шумным "свистящим" дыханием, одышкой с затрудненным выдохом, ощущением "нехватки воздуха" и сухим непродуктивным кашлем. Ребенку легче дышать в сидячем положении, он очень взволнован, его охватывает панический страх. Удушье может возникать как внезапно, так и постепенно, продолжительность его также варьируется от нескольких минут до часов. Купируется приступ с помощью определенных медикаментозных средств, при развитии тяжелого угрожающего жизни состояния требуются реанимационные мероприятия. В ряде случаев, при легком течении, приступ может пройти самостоятельно или после специальных дыхательных упражнений.

В детском возрасте обострения бронхиальной астмы часто протекают по типу бронхитов. Ребенка беспокоит приступообразный кашель. В отличие от банального ОРЗ заболевание не всегда сопровождается повышением температуры, "красным горлом" и насморком, плохо поддается обычному лечению и имеет затяжной характер.

Между приступами или обострениями у больного могут полностью отсутствовать какие-либо симптомы, а могут отмечаться отдельные эпизоды кашля ночью или после физической нагрузки, на резкие запахи и холодный воздух.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к специалисту для подбора индивидуальной схемы лечения.

Юным пациентам с диагнозом "бронхиальная астма" врач-пульмонолог разрабатывает индивидуальную программу медикаментозного лечения, в состав которой входит: противовоспалительная терапия — глюкокортикоидные гормоны и антилейкотриеновые препараты и средства неотложной помощи — "бронхолитики".

Большинство современных препаратов для лечения астмы разработаны специально для ингаляционного применения. Они оказывают воздействие непосредственно на органы дыхания, повышая эффективность лечения.

Существуют и немедикаментозные методы лечения астмы, направленные на устранение негативного влияния факторов окружающей среды и тренировку организма. К ним относятся: исключение контакта пациента с аллергеном, вызывающим приступ астмы, соблюдение так называемого элиминационного режима; дыхательная гимнастика, пение, дыхательные тренажеры с использованием игровых моментов. В результате специальных упражнений дыхательная мускулатура приобретает достаточную силу и выносливость, нормализуется кровообращение. Лечебная физкультура для пациентов с бронхиальной астмой должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

Немедикаментозные методы не заменяют основного лечения бронхиальной астмы, они его хорошо дополняют и усиливают. Позволяют уменьшить объем и длительность применения лекарственных препаратов", — рассказала врач.