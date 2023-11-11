Ежегодно увеличивается охват вакцинацией от пневмококковой инфекции в Самарской области

Вакцинация защищает маленьких жителей Самарской области и лиц из групп риска от развития пневмонии. Более 58 тыс. жителей региона уже прошли иммунизацию.

"Для вакцинации детского населения в рамках Национального календаря профилактических прививок в регион осуществляются федеральные поставки вакцины. Также ежегодно выделяются средства из областного бюджета на закупку вакцины для иммунизации жителей по эпидемическим показаниям. В этом году приобретено более 25 тыс. доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции у лиц, относящихся к группам риска. Это пациенты с хроническими заболеваниями, представители старшего поколения. Для решения вопроса о вакцинации необходимо обратиться к своему лечащему врачу в поликлинику. Родителей маленьких детей мы призываем не пренебрегать профилактическими мероприятиями и по графику делать прививки, чтобы защитить малышей от опасных инфекций", - рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.