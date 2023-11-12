Более 1,1 млн жителей Самарской области прошли профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию

Хронические респираторные заболевания — фактор риска развития сердечно-сосудистых болезней и рака легкого. Выявлять заболевания и факторы их риска помогает диспансеризация. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию уже прошли более 1,1 миллиона жителей Самарской области.
"Одной из задач диспансеризации является своевременное выявление пациентов с ранними проявлениями хронических болезней органов дыхания. Это важно не только для предупреждения дальнейшего прогрессирования заболевания, но и для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований легких", — подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и ПФО Юрий Мальшин.
Курение — основной фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких. Курение более чем в 10 раз увеличивает риск развития ХОБЛ.
"Стандартным методом определения ХОБЛ является спирометрия. Она проводится на втором этапе диспансеризации всем пациентам с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, а также всем курящим, выявленным по результатам анкетирования", — отметил врач.
По итогам диспансеризации фактор риска "Курение табака" выявили у 9,6%, в том числе среди мужчин 16,6%, среди женщин — 4,8%. На втором этапе диспансеризации спирометрию провели более чем 49 тыс. жителей. Признаки заболеваний органов дыхания обнаружены у 13% обследованных. Впервые выявлено 4526 случаев хронических заболеваний органов дыхания.
Для профилактики болезней органов дыхания необходимо отказаться от курения. Никотин и вредные смолы, выделяющиеся при курении, оказывают губительное действие на органы дыхания, повреждают клетки слизистой оболочки легких, которые могут переродиться в раковые. Курильщики намного чаще болеют бронхитами, астмой, ХОБЛ, эмфиземой легких и пневмонией.
Также нужно заниматься физической активностью. Плавание, бег, лыжный спорт, гимнастика предупреждают заболевания органов дыхания и помогают преодолеть уже имеющиеся.
Вакцинация позволит не только предотвратить развитие заболеваний, но и справляться с особенно тяжелыми случаями. Крайне важно проходить вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.
Каждый день нужно проветривать помещение и проводить влажную уборку. Убирать источники и "накопители" аллергенов.
Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", инициированных президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас