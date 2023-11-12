Более 1,1 млн жителей Самарской области прошли профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию

Хронические респираторные заболевания — фактор риска развития сердечно-сосудистых болезней и рака легкого. Выявлять заболевания и факторы их риска помогает диспансеризация. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию уже прошли более 1,1 миллиона жителей Самарской области.

"Одной из задач диспансеризации является своевременное выявление пациентов с ранними проявлениями хронических болезней органов дыхания. Это важно не только для предупреждения дальнейшего прогрессирования заболевания, но и для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований легких", — подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и ПФО Юрий Мальшин.

Курение — основной фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких. Курение более чем в 10 раз увеличивает риск развития ХОБЛ.

"Стандартным методом определения ХОБЛ является спирометрия. Она проводится на втором этапе диспансеризации всем пациентам с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, а также всем курящим, выявленным по результатам анкетирования", — отметил врач.

По итогам диспансеризации фактор риска "Курение табака" выявили у 9,6%, в том числе среди мужчин 16,6%, среди женщин — 4,8%. На втором этапе диспансеризации спирометрию провели более чем 49 тыс. жителей. Признаки заболеваний органов дыхания обнаружены у 13% обследованных. Впервые выявлено 4526 случаев хронических заболеваний органов дыхания.

Для профилактики болезней органов дыхания необходимо отказаться от курения. Никотин и вредные смолы, выделяющиеся при курении, оказывают губительное действие на органы дыхания, повреждают клетки слизистой оболочки легких, которые могут переродиться в раковые. Курильщики намного чаще болеют бронхитами, астмой, ХОБЛ, эмфиземой легких и пневмонией.

Также нужно заниматься физической активностью. Плавание, бег, лыжный спорт, гимнастика предупреждают заболевания органов дыхания и помогают преодолеть уже имеющиеся.

Вакцинация позволит не только предотвратить развитие заболеваний, но и справляться с особенно тяжелыми случаями. Крайне важно проходить вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

Каждый день нужно проветривать помещение и проводить влажную уборку. Убирать источники и "накопители" аллергенов.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", инициированных президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.