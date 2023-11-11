В Тольятти полицейские выехали на место пожара на ул. Базовую

В субботу, 11 ноября, сотрудники ГИБДД выехали на ул. Базовая, 1, где произошел пожар, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские обеспечивают беспрепятственный проезд для специального автотранспорта.

На место происшествия направлены ближайшие автопатрули, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции. Полицейскими осуществляется охрана общественного порядка и собственности граждан.

Случившееся нашло отражение в соцсетях. Судя по видео от очевидцев, с места происшествия поднимается густой черный дым. Работают пожарные.