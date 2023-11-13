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Образование Общество

АО "Транснефть - Приволга" вручило корпоративные стипендии и сертификаты студентам и преподавателям СамГТУ

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" вручило студентам и преподавателям Самарского государственного технического университета (СамГТУ) сертификаты о назначении корпоративных стипендий и социальных выплат ПАО "Транснефть".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Церемония состоялась на кафедре трубопроводного транспорта института нефтегазовых технологий СамГТУ. Среди бакалавров и магистрантов, которым в 2023/2024 году назначены именные стипендии, 9 человек обучаются по направлению "Нефтегазовое дело", два — по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств", также отмечены по два студента инженерно-технологического и химико-технологических факультетов. Все стипендиаты демонстрируют отличную успеваемость и участвуют в научно-технической деятельности.

Профессорам, доцентам и преподавателям профильных кафедр вручены сертификаты о назначении целевых выплат. Выплаты, которые получили 8 научных работников, будут направлены на повышение квалификации, написание и издание лекций, методических пособий и учебников. Кроме того, преподаватель может использовать полученные средства для завершения экспериментальных и теоретических исследований по диссертации и ее подготовке к защите, а также для внедрения в учебный процесс современных информационных технологий.

"Наше предприятие более двадцати лет плодотворно сотрудничает с СамГТУ и является куратором базовой кафедры "Трубопроводный транспорт". Мы поддерживаем молодых преподавателей для того, чтобы они продолжали успешную работу в университете, а студентам даем возможность проявить себя в научной и исследовательской работе", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев.

Именные стипендии ПАО "Транснефть" назначаются студентам СамГТУ с 2001 года, выплаты социальной направленности преподавателям — с 2014 года. Всего же стипендии и выплаты ежегодно вручаются студентам и преподавателям 8 вузов России, осуществляющих подготовку кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса, включая систему трубопроводного транспорта.

СамГТУ является одним из основных центров подготовки кадров для АО "Транснефть - Приволга" и других организаций системы "Транснефть". Предприятие оказывает вузу поддержку в укреплении материально-технической базы и сотрудничает с ним по целому ряду направлений: в области образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников.

В 2023-2024 учебном году по направлению от АО "Транснефть - Приволга" в СамГТУ обучается 108 студентов-бакалавров, из них 95 —  студенты дневного отделения, 13 человек обучается  на заочном отделении. В 2023 году 25 выпускников политеха трудоустроены на объекты АО "Транснефть - Приволга".

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