АО "Транснефть - Приволга" вручило корпоративные стипендии и сертификаты студентам и преподавателям СамГТУ

АО "Транснефть - Приволга" вручило студентам и преподавателям Самарского государственного технического университета (СамГТУ) сертификаты о назначении корпоративных стипендий и социальных выплат ПАО "Транснефть".

Церемония состоялась на кафедре трубопроводного транспорта института нефтегазовых технологий СамГТУ. Среди бакалавров и магистрантов, которым в 2023/2024 году назначены именные стипендии, 9 человек обучаются по направлению "Нефтегазовое дело", два — по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств", также отмечены по два студента инженерно-технологического и химико-технологических факультетов. Все стипендиаты демонстрируют отличную успеваемость и участвуют в научно-технической деятельности.

Профессорам, доцентам и преподавателям профильных кафедр вручены сертификаты о назначении целевых выплат. Выплаты, которые получили 8 научных работников, будут направлены на повышение квалификации, написание и издание лекций, методических пособий и учебников. Кроме того, преподаватель может использовать полученные средства для завершения экспериментальных и теоретических исследований по диссертации и ее подготовке к защите, а также для внедрения в учебный процесс современных информационных технологий.

"Наше предприятие более двадцати лет плодотворно сотрудничает с СамГТУ и является куратором базовой кафедры "Трубопроводный транспорт". Мы поддерживаем молодых преподавателей для того, чтобы они продолжали успешную работу в университете, а студентам даем возможность проявить себя в научной и исследовательской работе", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев.

Именные стипендии ПАО "Транснефть" назначаются студентам СамГТУ с 2001 года, выплаты социальной направленности преподавателям — с 2014 года. Всего же стипендии и выплаты ежегодно вручаются студентам и преподавателям 8 вузов России, осуществляющих подготовку кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса, включая систему трубопроводного транспорта.