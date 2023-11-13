На оперативном совещании правительства Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодой

В понедельник, 13 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание правительства. Участники заседания рассмотрели вопросы оперативной обстановки на территории губернии, о ней доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

По оперативным данным, отметил Олег Бойко, гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу. По данным Приволжского УГМС, в середине текущей недели прогнозируется умеренный дождь, в первой половине недели температура воздуха ночью — от 0 до +4 градусов, днем — от +3 до +10. Как сообщил руководитель ведомства, на выходных ожидаются минусовые температуры, и установятся они уже со следующей недели.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание участников совещания на дорожную обстановку в связи с погодными условиями. "Если после таких дождей произойдет понижение температуры, ситуация на дорогах может быть очень и очень сложной. Надо быть готовыми к этому, все меры принимать", — отметил он. Губернатор поручил главам муниципальных образований сегодня же еще раз проверить готовность всех служб действовать в таких ситуациях.

Текущие погодные условия повышают риск дорожно-транспортных происшествий, в связи с этим взять на особый контроль ситуацию на дорогах поручено министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину.

"Поручаю вам провести дополнительное совещание с главами муниципальных образований, с приглашением представителей ГИБДД, если нужно — МЧС. Еще раз пройти подготовку к осенне-зимнему периоду по дорогам общего пользования", — подчеркнул губернатор. Поручение касается готовности как муниципальных, региональных дорог, так и федеральных трасс.

Дмитрий Азаров также поручил Ивану Пивкину отработать с руководством Росавтодора вопрос реконструкции опасных участков трассы М-5 в районе Жигулевска. "Огромное количество жалоб от жителей не только Жигулевска, которые пользуются этой трассой. Да, дорога федеральная, но мы должны права людей защитить", — подчеркнул глава региона.

Отдельно губернатор коснулся вопроса проведения строительных работ в этот период. "Проверьте, чтобы все необходимые мероприятия с учетом погодных условий были проведены и подрядные организации были готовы к правильному реагированию", — обратился Дмитрий Азаров к руководителю областного минстроя Михаилу Асееву. В первую очередь внимание следует уделить вводным объектам, объектам, которые строятся по национальным проектам.