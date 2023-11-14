В музее Модерна откроется выставка "Мистицизм"

В четверг, 16 ноября, в 19:00 в Музее Модерна пройдет открытие выставки "Мистицизм" (6+). Она посвящена явлению мистицизма на рубеже XIX и XX веков. В то время считалось, что по сну можно предсказать будущее, многие увлекались спиритическими сеансами.
"Выставочный проект попытается с разных точек зрения объяснить, почему существует вера в сверхъестественное. Выставка не о предметном мире, а о мире идей, мире, лишенном земной оболочки", - сообщают организаторы.
Работа выставки продлится до начала марта 2024 года. В день открытия вход свободный, в остальные дни - 100 рублей.
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