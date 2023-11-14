16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее Модерна откроется выставка "Мистицизм" Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока В "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Архипелаг грез" Музей-галерея "Заварка" будет работать в новом формате В музее Алабина откроется выставка к 85-летию регионального отделения Союза художников России

Музеи и выставки Культура

В музее Модерна откроется выставка "Мистицизм"

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 16 ноября, в 19:00 в Музее Модерна пройдет открытие выставки "Мистицизм" (6+). Она посвящена явлению мистицизма на рубеже XIX и XX веков. В то время считалось, что по сну можно предсказать будущее, многие увлекались спиритическими сеансами.

"Выставочный проект попытается с разных точек зрения объяснить, почему существует вера в сверхъестественное. Выставка не о предметном мире, а о мире идей, мире, лишенном земной оболочки", - сообщают организаторы.

Работа выставки продлится до начала марта 2024 года. В день открытия вход свободный, в остальные дни - 100 рублей.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3