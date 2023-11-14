Аспирант ТГУ получила 1 миллион рублей на развитие проекта

В Тольятти разрабатывают многофункциональную платформу, на которой предприниматели смогут выбирать необходимые для развития своего бизнеса сервисы и услуги. Проект реализуется Центром развития бизнеса Тольяттинского государственного университета (ТГУ).
Проект "Разработка платформы проактивных сервисов для компаний "Центр развития бизнеса" появился благодаря инициативе студентов университета. Работу над ним курировала Елена Каргина — аспирант и старший преподаватель института финансов, экономики и управления (ИФЭиУ) ТГУ. С проектом создания многостраничного сайта для предоставления услуг бизнес-консалтинга она вошла в число победителей четвертой очереди всероссийского конкурса "Студенческий стартап", который проводит Фонд содействия инновациям, и получила грант в размере 1 миллион рублей.
Сайт Центра развития бизнеса ТГУ уже существует. Однако авторы предлагают доработать его и создать многофункциональную платформу, на которой предпринимателям, физическим лицам будут доступны более 20 видов сервисов и услуг: проведение рекламной кампании, маркетинговое исследование, помощь в регистрации бизнеса, продвижение продукта на рынке, брендинг и разработка корпоративного стиля, составление бизнес-планов и прочее. На платформе также можно будет просмотреть портфолио команды Центра развития бизнеса ТГУ с кейсами, отзывами клиентов.
"С командой Центра развития бизнеса, который действует в Тольяттинском университете с 2019 года, мы предложили модернизировать и расширить функционал сайта, — рассказывает Елена Каргина. — Мы выполняем заказы от индустриальных партнеров уже почти четыре года, но подобной площадки, аккумулирующей запросы на услуги, еще не было. Поэтому мы уверены, что разрабатываемая платформа выстроит цепочку оказания консалтинговых услуг и упростит доступ к ним со стороны предпринимателей. Причем мы сможем активнее привлекать заказчиков из других регионов России и даже из стран СНГ. Им будет проще подать заявку через сайт, заполнив небольшой чек-лист. Нам разработанная платформа облегчит процесс сбора информации, автоматизирует ее. По сути, мы получим уже готовое техническое задание на предоставление того или иного набора услуг в зависимости от структуры бизнеса, организационной формы и прочего".
Все услуги будут выполнять специалисты Центра развития бизнеса ИФЭиУ ТГУ. Помогать им станут студенты университета. Для них это часть дуального обучения, когда можно полностью погрузиться в профессиональную деятельность, выполняя конкретную задачу для реального бизнеса. По словам Елены Каргиной, студенты будут взаимодействовать с наставниками и преподавателями-кураторами, которые проконтролируют их на любом этапе работы и исключат возможные недочеты.
"Для заказчиков преимущества такого сотрудничества — в сравнительно невысокой цене на услуги (по сравнению с аналогичными предложениями на рынке), а также в нестандартном и креативном подходе к решению задач бизнеса, которые могут предложить студенты ТГУ, — отмечает Елена Каргина. — У нас много заказов от предпринимателей по продвижению и ведению социальных сетей, студентам знакома эта тема, им нравится и самое главное — у них хорошо получается работать в соцсетях. Они буквально фонтанируют идеями, знают о трендах. Поэтому эту работу можно смело доверить молодежи".
В ближайшее время Центр развития бизнеса ТГУ будет зарегистрирован как юридическое лицо. Это позволит оказывать более широкий спектр услуг. Средства гранта также пойдут на повышение квалификации команды проекта, на доработку сайта и запуск контекстной рекламы. Срок реализации — до октября 2024 года.
Проект уже заинтересовал Агентство экономического развития г. о. Тольятти, резидентов технопарка "Жигулевская долина". Часть консультаций по вопросам открытия бизнеса, поиска рынков сбыта, налогообложения, подготовки бизнес-планов эти структуры уже могут передавать для работы Центру развития бизнеса.
Студенты и аспиранты ТГУ не первый раз побеждают в "Студенческом стартапе". Так, в 2022 году грант в 1 миллион рублей получил студент института математики, физики и информационных технологий ТГУ Станислав Хошов на развитие ИТ-проекта Skillhub.ru. В июне 2023 года обладателями миллионных грантов стали 7 проектных команд университета. Среди проектов-победителей — "Разработка ручного ультразвукового хирургического инструмента для эндопротезирования" и "Робототехнический комплекс для дефектоспопии трубопроводов малого диаметра".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.