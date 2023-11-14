Аспирант ТГУ получила 1 миллион рублей на развитие проекта

В Тольятти разрабатывают многофункциональную платформу, на которой предприниматели смогут выбирать необходимые для развития своего бизнеса сервисы и услуги. Проект реализуется Центром развития бизнеса Тольяттинского государственного университета (ТГУ).

Проект "Разработка платформы проактивных сервисов для компаний "Центр развития бизнеса" появился благодаря инициативе студентов университета. Работу над ним курировала Елена Каргина — аспирант и старший преподаватель института финансов, экономики и управления (ИФЭиУ) ТГУ. С проектом создания многостраничного сайта для предоставления услуг бизнес-консалтинга она вошла в число победителей четвертой очереди всероссийского конкурса "Студенческий стартап", который проводит Фонд содействия инновациям, и получила грант в размере 1 миллион рублей.

Сайт Центра развития бизнеса ТГУ уже существует. Однако авторы предлагают доработать его и создать многофункциональную платформу, на которой предпринимателям, физическим лицам будут доступны более 20 видов сервисов и услуг: проведение рекламной кампании, маркетинговое исследование, помощь в регистрации бизнеса, продвижение продукта на рынке, брендинг и разработка корпоративного стиля, составление бизнес-планов и прочее. На платформе также можно будет просмотреть портфолио команды Центра развития бизнеса ТГУ с кейсами, отзывами клиентов.

"С командой Центра развития бизнеса, который действует в Тольяттинском университете с 2019 года, мы предложили модернизировать и расширить функционал сайта, — рассказывает Елена Каргина. — Мы выполняем заказы от индустриальных партнеров уже почти четыре года, но подобной площадки, аккумулирующей запросы на услуги, еще не было. Поэтому мы уверены, что разрабатываемая платформа выстроит цепочку оказания консалтинговых услуг и упростит доступ к ним со стороны предпринимателей. Причем мы сможем активнее привлекать заказчиков из других регионов России и даже из стран СНГ. Им будет проще подать заявку через сайт, заполнив небольшой чек-лист. Нам разработанная платформа облегчит процесс сбора информации, автоматизирует ее. По сути, мы получим уже готовое техническое задание на предоставление того или иного набора услуг в зависимости от структуры бизнеса, организационной формы и прочего".

Все услуги будут выполнять специалисты Центра развития бизнеса ИФЭиУ ТГУ. Помогать им станут студенты университета. Для них это часть дуального обучения, когда можно полностью погрузиться в профессиональную деятельность, выполняя конкретную задачу для реального бизнеса. По словам Елены Каргиной, студенты будут взаимодействовать с наставниками и преподавателями-кураторами, которые проконтролируют их на любом этапе работы и исключат возможные недочеты.

"Для заказчиков преимущества такого сотрудничества — в сравнительно невысокой цене на услуги (по сравнению с аналогичными предложениями на рынке), а также в нестандартном и креативном подходе к решению задач бизнеса, которые могут предложить студенты ТГУ, — отмечает Елена Каргина. — У нас много заказов от предпринимателей по продвижению и ведению социальных сетей, студентам знакома эта тема, им нравится и самое главное — у них хорошо получается работать в соцсетях. Они буквально фонтанируют идеями, знают о трендах. Поэтому эту работу можно смело доверить молодежи".

В ближайшее время Центр развития бизнеса ТГУ будет зарегистрирован как юридическое лицо. Это позволит оказывать более широкий спектр услуг. Средства гранта также пойдут на повышение квалификации команды проекта, на доработку сайта и запуск контекстной рекламы. Срок реализации — до октября 2024 года.

Проект уже заинтересовал Агентство экономического развития г. о. Тольятти, резидентов технопарка "Жигулевская долина". Часть консультаций по вопросам открытия бизнеса, поиска рынков сбыта, налогообложения, подготовки бизнес-планов эти структуры уже могут передавать для работы Центру развития бизнеса.

Студенты и аспиранты ТГУ не первый раз побеждают в "Студенческом стартапе". Так, в 2022 году грант в 1 миллион рублей получил студент института математики, физики и информационных технологий ТГУ Станислав Хошов на развитие ИТ-проекта Skillhub.ru. В июне 2023 года обладателями миллионных грантов стали 7 проектных команд университета. Среди проектов-победителей — "Разработка ручного ультразвукового хирургического инструмента для эндопротезирования" и "Робототехнический комплекс для дефектоспопии трубопроводов малого диаметра".