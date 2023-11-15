Михаила Криштала признали ректором года в России

Ректору Тольяттинского государственного университета (ТГУ) присвоено звание лауреата общенациональной премии "Ректор года" в номинации "Классические вузы". Михаил Криштал отмечен за эффективное руководство университетом и большой вклад в развитие науки и образования. Награждение состоялось в Доме правительства Москвы.
Общенациональная премия "Ректор года" учреждена Российским профессорским собранием (РПС) для сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических работников.
Председателем комиссии по присуждению общенациональной премии "Ректор года" является президент Ассоциации вузов "Содействие отечественной профессуре" Сергей Степашин.
Премия присуждается по отраслям наук. В 2023 году лауреатами премии стали:
в номинации "Классические вузы":
Михаил Криштал, Тольяттинский государственный университет;
в номинации "Вузы культуры":
Сергей Скоринов, Хабаровский государственный институт культуры;
в номинации "Правоохранительные вузы":
Фоат Зиннуров, Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации;
в номинации "Аграрные вузы":
Оксана Шумакова, Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина;
в номинации "Педагогические вузы":
Светлана Минюрова, Уральский государственный педагогический университет;
в номинации "Медицинские вузы":
Валентин Шуматов, Тихоокеанский государственный медицинский университет;
в номинации "Технические вузы":
Сергей Дмитриев, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева.
Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Шестого профессорского форума "Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики". Ректор ТГУ Михаил Криштал получил награду из рук президента Ассоциации вузов "Содействие отечественной профессуре" Сергея Степашина и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Доктор физико-математических наук, профессор Михаил Криштал стал ректором Тольяттинского государственного университета в 2009 году, после чего дважды переизбирался на этот пост. Входит в состав Российского союза ректоров, президиума Совета ректоров Самарской области, НТС при губернаторе Самарской области.
Работы профессора Михаила Криштала в области неустойчивости и неоднородности пластической деформации, плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО) широко известны в мировом научном сообществе. Последние годы под руководством Михаила Криштала ведутся работы по созданию методологической основы гибридной технологии ПЭО с наночастицами для многократного повышения коррозионностойкости и износостойкости алюминиевых и магниевых сплавов.
Под руководством Михаила Криштала в 2017 году ТГУ присвоен статус опорного вуза, а также центра инновационного и технологического развития региона. Университет дважды становился лауреатом премии правительства РФ в области качества, а также был дипломантом этой премии.
В 2019 году ТГУ с проектом "Система высшего образования онлайн "Росдистант" стал лучшим в номинации "Управление проектами в системе высшего образования и науки" Всероссийского конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп 2019", проводимого аналитическим центром при правительстве РФ.
С 2021 года университет участвует в программе государственной поддержки "Приоритет 2030", объединяющей вузы — лидеры российской системы образования.
В 2022 году президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Тольяттинского госуниверситета "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу".
В 2023 году проект по созданию системы высшего образования онлайн "Росдистант", инициированный ректором в ТГУ в 2015 году, был удостоен премии правительства Российской Федерации в области образования.
"Награда от профессорского собрания — это высокое признание профессиональным сообществом того, что мы делаем в университете, того, что мы на правильном пути в реализации наших проектов в рамках программы "Приоритет 2030". У нас два стратегических проекта. Мы выстраиваем комплексную технологию генерации и коммерциализации инноваций на базе цифровых сервисов и инфраструктуры реконфигурируемого производства инновационной продукции и исследовательского сопровождения инноваций. Эта технология уже дает свои результаты: в этом году мы запустили в ТГУ производство комплексов ультразвуковой сварки и готовим к запуску в следующем году еще четыре производства, включая линейку имплантатов из биорезорбируемого магниевого сплава. Другой наш стратпроект направлен на экспорт российского образования. Мы масштабируем свою систему высшего образования онлайн "Росдистант" и выводим ее на англоязычный рынок дружественных стран, прежде всего Азии. Мы подготовили к этому необходимую инфраструктуру англоязычных сервисов и англоязычный образовательный контент. Главное, что мы уже протестировали воронку продаж и стало понятно, что спрос на российское высшее образование онлайн есть", - прокомментировал ректор ТГУ Михаил Криштал.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.