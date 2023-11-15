Михаила Криштала признали ректором года в России

Ректору Тольяттинского государственного университета (ТГУ) присвоено звание лауреата общенациональной премии "Ректор года" в номинации "Классические вузы". Михаил Криштал отмечен за эффективное руководство университетом и большой вклад в развитие науки и образования. Награждение состоялось в Доме правительства Москвы.

Общенациональная премия "Ректор года" учреждена Российским профессорским собранием (РПС) для сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических работников.

Председателем комиссии по присуждению общенациональной премии "Ректор года" является президент Ассоциации вузов "Содействие отечественной профессуре" Сергей Степашин.

Премия присуждается по отраслям наук. В 2023 году лауреатами премии стали:

в номинации "Классические вузы":

Михаил Криштал, Тольяттинский государственный университет;

в номинации "Вузы культуры":

Сергей Скоринов, Хабаровский государственный институт культуры;

в номинации "Правоохранительные вузы":

Фоат Зиннуров, Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации;

в номинации "Аграрные вузы":

Оксана Шумакова, Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина;

в номинации "Педагогические вузы":

Светлана Минюрова, Уральский государственный педагогический университет;

в номинации "Медицинские вузы":

Валентин Шуматов, Тихоокеанский государственный медицинский университет;

в номинации "Технические вузы":

Сергей Дмитриев, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Шестого профессорского форума "Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики". Ректор ТГУ Михаил Криштал получил награду из рук президента Ассоциации вузов "Содействие отечественной профессуре" Сергея Степашина и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Доктор физико-математических наук, профессор Михаил Криштал стал ректором Тольяттинского государственного университета в 2009 году, после чего дважды переизбирался на этот пост. Входит в состав Российского союза ректоров, президиума Совета ректоров Самарской области, НТС при губернаторе Самарской области.

Работы профессора Михаила Криштала в области неустойчивости и неоднородности пластической деформации, плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО) широко известны в мировом научном сообществе. Последние годы под руководством Михаила Криштала ведутся работы по созданию методологической основы гибридной технологии ПЭО с наночастицами для многократного повышения коррозионностойкости и износостойкости алюминиевых и магниевых сплавов.

Под руководством Михаила Криштала в 2017 году ТГУ присвоен статус опорного вуза, а также центра инновационного и технологического развития региона. Университет дважды становился лауреатом премии правительства РФ в области качества, а также был дипломантом этой премии.

В 2019 году ТГУ с проектом "Система высшего образования онлайн "Росдистант" стал лучшим в номинации "Управление проектами в системе высшего образования и науки" Всероссийского конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп 2019", проводимого аналитическим центром при правительстве РФ.

С 2021 года университет участвует в программе государственной поддержки "Приоритет 2030", объединяющей вузы — лидеры российской системы образования.

В 2022 году президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Тольяттинского госуниверситета "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу".

В 2023 году проект по созданию системы высшего образования онлайн "Росдистант", инициированный ректором в ТГУ в 2015 году, был удостоен премии правительства Российской Федерации в области образования.

"Награда от профессорского собрания — это высокое признание профессиональным сообществом того, что мы делаем в университете, того, что мы на правильном пути в реализации наших проектов в рамках программы "Приоритет 2030". У нас два стратегических проекта. Мы выстраиваем комплексную технологию генерации и коммерциализации инноваций на базе цифровых сервисов и инфраструктуры реконфигурируемого производства инновационной продукции и исследовательского сопровождения инноваций. Эта технология уже дает свои результаты: в этом году мы запустили в ТГУ производство комплексов ультразвуковой сварки и готовим к запуску в следующем году еще четыре производства, включая линейку имплантатов из биорезорбируемого магниевого сплава. Другой наш стратпроект направлен на экспорт российского образования. Мы масштабируем свою систему высшего образования онлайн "Росдистант" и выводим ее на англоязычный рынок дружественных стран, прежде всего Азии. Мы подготовили к этому необходимую инфраструктуру англоязычных сервисов и англоязычный образовательный контент. Главное, что мы уже протестировали воронку продаж и стало понятно, что спрос на российское высшее образование онлайн есть", - прокомментировал ректор ТГУ Михаил Криштал.