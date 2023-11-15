В Самарской областной библиотеке пройдут "Театральные читки в библиотеке"

Самарская областная универсальная научная библиотека и театр "Город" приглашают на специальный проект "Театральные читки в библиотеке" (12+).

На этих атмосферных вечерах актеры театра "Город" читают еще не поставленную пьесу, а обсуждение после помогает понять, стоит ли брать ее в репертуар. Также проект открыт для всех, кто любит поэзию, — в один из четвергов ноября все желающие смогут выступить на театральной сцене.



"Читаем пьесу" 16 ноября, 18:30

Читаем пьесу под названием "Мои (наши) страхи". Участники поговорят о страхах: о том, какими они могут быть, были или есть, а также о том, что они делают с человеком — ведь, с одной стороны, они ограничивают и парализуют его, а с другой — защищают.



"Читаем стихи" 24 ноября в 18:30.

Режиссер и художественный руководитель театра "Грань" Денис Бокурадзе вместе со студентами 3 курса Самарского государственного института культуры представят зрителям композицию "Читаем Пушкина", после чего свободный микрофон.



Вход на проект свободный.