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Литература Культура

В Самарской областной библиотеке пройдут "Театральные читки в библиотеке"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская областная универсальная научная библиотека и театр "Город" приглашают на специальный проект "Театральные читки в библиотеке" (12+).

Фото: министерство культуры Самарской области

На этих атмосферных вечерах актеры театра "Город" читают еще не поставленную пьесу, а обсуждение после помогает понять, стоит ли брать ее в репертуар. Также проект открыт для всех, кто любит поэзию, — в один из четвергов ноября все желающие смогут выступить на театральной сцене.

"Читаем пьесу" 16 ноября, 18:30
Читаем пьесу под названием "Мои (наши) страхи". Участники поговорят о страхах: о том, какими они могут быть, были или есть, а также о том, что они делают с человеком — ведь, с одной стороны, они ограничивают и парализуют его, а с другой — защищают.

"Читаем стихи" 24 ноября в 18:30.
Режиссер и художественный руководитель театра "Грань" Денис Бокурадзе вместе со студентами 3 курса Самарского государственного института культуры представят зрителям композицию "Читаем Пушкина", после чего свободный микрофон.

Вход на проект свободный.

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