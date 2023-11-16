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Власть и политика

В Тольятти прошел семинар по цифровым технологиям для органов государственной власти

ТОЛЬЯТТИ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 ноября, в конгресс-центре технопарка "Жигулевская долина" прошел семинар для органов государственной власти "Развитие цифровых технологий в Самарской области. Дата-центры, облачные услуги и КИИ".

Фото: департамент информационных технологий и связи CO

Семинар организовали в рамках реализации задач по соглашению о сотрудничестве, подписанному между ГК Ростелеком-ЦОД и правительством Самарской области, при участии департамента информационных технологий и связи Самарской области и подведомственного ему учреждения ГБУ СО "Цифровой регион".

Мероприятие направлено на обеспечение реализации в Самарской области национальной программы "Цифровая экономика", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Константин Пресняков, врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области, рассказал о переводе всех информационных ресурсов бизнеса и государственных компаний и органов власти на сервера, находящиеся на территории России.

"Взаимодействие компании "Ростелеком" и правительства Самарской области в части эксплуатации Центра обработки данных (ЦОД) и его наполнения имеет важнейшее значение. Это во многом обеспечивает необходимый уровень защиты, который должен быть обеспечен для критически важных информационных ресурсов", — отметил Константин Пресняков, уточнив, что ЦОД — это не единственный проект, который реализуется региональными органами власти и "Ростелекомом".

Семинар в большей степени был ориентирован на обмен опытом и обсуждение текущих вопросов отрасли силами специалистов органов государственной власти и бизнес-сообщества. Были рассмотрены вопросы, связанные с повышением уровня цифровизации Самарской области: современные облачные решения, импортозамещение и импортонезависимость, информационная безопасность, особенности критической информационной инфраструктуры, нормативно-правовые аспекты отрасли.

Также в рамках мероприятия для участников семинара состоялась экскурсия в ЦОД (Центр обработки данных) "Жигулевская долина". В здании площадью 2844 кв. м расположено шесть машинных залов, емкостью 236 стоек с общей мощностью 5,1 МВт. ЦОД соответствуют уровню защищенности Tier III. Это означает, что все элементы инженерной инфраструктуры, включая энерго- и холодоснабжение, системы пожаротушения и мониторинга, коммуникации, зарезервированы.

После чего гостям был представлен план развития ЦОДа. Планируется, что компания "Ростелеком-ЦОД" наполнит площадку технологическими сервисами и компетенциями, соответствующими запросам местного бизнеса и органов власти.

"Мы должны дать ЦОДу новую жизнь, наполнив его необходимыми ресурсами. Прежде всего я говорю о коммерческих заказчиках, у которых есть потребность в развитии собственных мощностей на сторонних сервисах. Введение в эксплуатацию этого центра обеспечило качественный рывок для бизнес-сообщества в части роста возможностей и последующей монетизации. По количеству участников, которых мы сегодня тут видим, мы понимаем, что востребованность в таких сервисах есть. ЦОД в "Жигулевской долине" будет востребован бизнесом не только Самарской области, но и близлежащих регионов", — так оценил востребованность центра обработки данных Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком".

В мероприятии приняло участие свыше 100 человек, лично посетивших семинар. Более 200 участников приняли участие по видеоконференцсвязи. География участников не ограничивалась Приволжским федеральным округом. Высокую степень интереса продемонстрировали компании и специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

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