"Молодой Гвардии Единой России" исполнилось 18 лет

Сегодня "Молодая Гвардия" — одна из самых многочисленных молодежных организаций в стране и самарском регионе. Ее отделения функционируют по всей России, только Самарское областное отделение МГЕР насчитывает более тысячи активистов.

"Это парни и девушки, школьники и студенты, работающая молодежь. Их объединяет неуемная, кипучая энергия, очень позитивная, которой они готовы делиться со всеми. Это наши активисты. Они готовы менять мир к лучшему, всегда готовы прийти на помощь и поддержать того, кто в этом нуждается", — рассказал руководитель РОО МГЕР в Самарской области Антон Родионов.

Среди активистов МГЕР — большое количество волонтеров акции "Мы вместе", начали работать в "Молодой гвардией" в пандемию и так и остались. Они занимаются благотворительностью, реализуют социальные проекты, участвуют в спортивных, экологических и патриотических мероприятиях.

В рядах молодогвардейцев инициативные ребята находят своих единомышленников. Очень много добровольцев присоединилось с началом специальной военной операции. Самарские добровольцы активно участвуют в гуманитарной миссии "Единой России" на Донбассе и в новых регионах. Многие из ребят побывали на передовой и в волонтерских отрядах МГЕР в условиях, приближенных в боевых. В центрах гумпомощи ребятам приходилось работать по 10-12 часов в сутки, но они готовы вновь вернутся туда и продолжить свою работу: доставлять продукты и лекарства, помогать пенсионерам и ветеранам, работать в военным госпиталях и оказывать психологическую поддержку всем, кому она необходима.

И здесь, в регионе, ребята продолжают работу по сбору и отправке гуманитарной помощи для жителей Донбасса и участников СВО, проводят мероприятия в поддержку военнослужащих. Наши волонтеры и активисты МГЕР учат делать блиндажные свечи и плести маскировочные сети, проводят курсы по оказанию первой медицинской помощи и сестринскому делу, пишут письма бойцам на передовую, вяжут теплые вещи, отправляют открытки со словами поддержки в зону СВО.

А еще ребята всегда готовы помочь медикам, ветеранам и инвалидам, многодетным, детям-сиротам и воспитанникам социальных учреждений. Кроме того, ребята поддерживают приюты для бездомных животных: отвозят корм для питомцев, гуляют с ними, а иногда даже находят им новых хозяев.

Патриотическое воспитание для молодогвардейцев Самарской губернии — важная составляющая их работы. Это и сохранение исторической памяти, забота о ветеранах, акции "Свеча памяти", "Огненные картины войны", благоустройство мемориалов, обелисков и воинских захоронений.

В самарском регионе "Молодая гвардия" давно стала кадровым резервом для депутатского корпуса и социального кластера. Многие из ребят проходят обучение в Высшей партийной школе, участвуют в грантовых конкурсах, пробуют свои силы в социальных проектах. Более 70% ребят участвовали и продолжают участвовать в кадровых проектах партии "Политстарт", "Вверх" и других.

Молодежная делегация из Самарской области, состоящая из 125 ребят из различных общественных организаций региона, только вернулась из Москвы. Ребята были на ВДНХ, чтобы познакомиться с достижениями нашей страны на Международной выставке-форуме "Россия". В число делегатов вошли 10 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и волонтеры "Единой России".

"В 18 лет перед вами открыты все пути и дороги, поэтому желаем "Молодой Гвардии Единой России" в самарском регионе двигаться только вперед, расти исключительно вверх и численно, объединяя молодежь с разными интересами, но с общими ценностями. Впереди вас ждут множество проектов и добрых дел на благо нашей страны", — уверены в Самарском региональном отделении партии.