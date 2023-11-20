16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в "Уроке цифры" на тему "Мессенджеры" В Самаре состоится семинар по применению интеграционной платформы "Интегра 4D-Планета Земля" В Самарской области пройдет просветительская акция "Открытая лабораторная" На тольяттинскую школу возбудили административные дела после драки учениц Красноярский ресурсный центр создает образовательную среду

Образование Общество

"Тольяттиазот" запустил профориентационный проект "Планета ТОАЗиЯ"

ТОЛЬЯТТИ. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Тольяттиазот" в преддверии юбилейного для предприятия года приступил к реализации проекта городского значения. В профориентационном проекте "Планета ТОАЗиЯ" будут задействованы 12 школ Комсомольского района Тольятти и более 200 учеников восьмых, девятых и десятых классов.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Концепция проекта, который продлится полгода, предусматривает популяризацию естественных наук через вовлечение школьников в активную соревновательную деятельность. Школы-участницы сформируют свои команды, которые будут представлять учебное заведение на каждом из шести этапов конкурса. Главный приз — мобильная химическая лаборатория.

Участников ждут интеллектуальные, просветительские, образовательные, экологические и спортивные мероприятия. С помощью творческих заданий школьники будут погружаться в науку химию, производственные тонкости и корпоративные ценности "Тольяттиазота". Результаты каждого этапа проекта оценит экспертное жюри, состоящее из представителей ссузов и вузов города.

Стартовал проект "Планета ТОАЗиЯ" с лекции преподавателя Тольяттинского государственного университета по химии, кандидата химических наук Сергея Сокова. Он познакомил старшеклассников с основными заблуждениями общественности насчет химии и ответил на вопросы. Они касались выбора учебного заведения для поступления, практических советов по определению темы и защите научных работ.

"Тольяттиазот" в 2024 году отпразднует юбилей — 45 лет. Жителей города ждет много сюрпризов и подарков от компании. Юных горожан ТОАЗ решил удивить масштабным проектом "Планета ТОАЗиЯ". Он вовлечет школьников в мир химии и позволит своим трудом, знаниями и талантом получить полезные подарки, которые расширят возможности их лабораторной и научной деятельности, помогут отправиться в центр одаренных детей "Вега" и принять участие в общественно значимых акциях", — отметила директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3