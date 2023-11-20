"Тольяттиазот" запустил профориентационный проект "Планета ТОАЗиЯ"

"Тольяттиазот" в преддверии юбилейного для предприятия года приступил к реализации проекта городского значения. В профориентационном проекте "Планета ТОАЗиЯ" будут задействованы 12 школ Комсомольского района Тольятти и более 200 учеников восьмых, девятых и десятых классов.

Концепция проекта, который продлится полгода, предусматривает популяризацию естественных наук через вовлечение школьников в активную соревновательную деятельность. Школы-участницы сформируют свои команды, которые будут представлять учебное заведение на каждом из шести этапов конкурса. Главный приз — мобильная химическая лаборатория.

Участников ждут интеллектуальные, просветительские, образовательные, экологические и спортивные мероприятия. С помощью творческих заданий школьники будут погружаться в науку химию, производственные тонкости и корпоративные ценности "Тольяттиазота". Результаты каждого этапа проекта оценит экспертное жюри, состоящее из представителей ссузов и вузов города.

Стартовал проект "Планета ТОАЗиЯ" с лекции преподавателя Тольяттинского государственного университета по химии, кандидата химических наук Сергея Сокова. Он познакомил старшеклассников с основными заблуждениями общественности насчет химии и ответил на вопросы. Они касались выбора учебного заведения для поступления, практических советов по определению темы и защите научных работ.

"Тольяттиазот" в 2024 году отпразднует юбилей — 45 лет. Жителей города ждет много сюрпризов и подарков от компании. Юных горожан ТОАЗ решил удивить масштабным проектом "Планета ТОАЗиЯ". Он вовлечет школьников в мир химии и позволит своим трудом, знаниями и талантом получить полезные подарки, которые расширят возможности их лабораторной и научной деятельности, помогут отправиться в центр одаренных детей "Вега" и принять участие в общественно значимых акциях", — отметила директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.