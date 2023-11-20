"Тольяттиазот" запустил профориентационный проект "Планета ТОАЗиЯ"

"Тольяттиазот" в преддверии юбилейного для предприятия года приступил к реализации проекта городского значения. В профориентационном проекте "Планета ТОАЗиЯ" будут задействованы 12 школ Комсомольского района Тольятти и более 200 учеников восьмых, девятых и десятых классов.
Концепция проекта, который продлится полгода, предусматривает популяризацию естественных наук через вовлечение школьников в активную соревновательную деятельность. Школы-участницы сформируют свои команды, которые будут представлять учебное заведение на каждом из шести этапов конкурса. Главный приз — мобильная химическая лаборатория.
Участников ждут интеллектуальные, просветительские, образовательные, экологические и спортивные мероприятия. С помощью творческих заданий школьники будут погружаться в науку химию, производственные тонкости и корпоративные ценности "Тольяттиазота". Результаты каждого этапа проекта оценит экспертное жюри, состоящее из представителей ссузов и вузов города.
Стартовал проект "Планета ТОАЗиЯ" с лекции преподавателя Тольяттинского государственного университета по химии, кандидата химических наук Сергея Сокова. Он познакомил старшеклассников с основными заблуждениями общественности насчет химии и ответил на вопросы. Они касались выбора учебного заведения для поступления, практических советов по определению темы и защите научных работ.
"Тольяттиазот" в 2024 году отпразднует юбилей — 45 лет. Жителей города ждет много сюрпризов и подарков от компании. Юных горожан ТОАЗ решил удивить масштабным проектом "Планета ТОАЗиЯ". Он вовлечет школьников в мир химии и позволит своим трудом, знаниями и талантом получить полезные подарки, которые расширят возможности их лабораторной и научной деятельности, помогут отправиться в центр одаренных детей "Вега" и принять участие в общественно значимых акциях", — отметила директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.