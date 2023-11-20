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Губернатор Власть и политика

В Самарской области назначен руководитель регионального управления ЗАГС

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров назначил руководителем управления ЗАГС Самарской области Екатерину Мельник.

Фото: Андрей Савельев

Екатерина Мельник в своем докладе о ключевых результатах деятельности управления ЗАГС в последние годы отдельно отметила работу по цифровизации. Была проведена оцифровка всех фондов, находившихся на хранении в органах ЗАГС региона. Самарская область вошла в десятку субъектов страны, которые одними из первых выполнили данную задачу.

Оцифровка фондов ЗАГС создала основу для развития различных государственных цифровых сервисов, облегчило предоставление услуг гражданам. Так, сегодня ведется работа по улучшению суперсервиса "Рождение ребенка" — это комплекс электронных государственных услуг для молодых родителей.

"Мы ведем большую разъяснительную работу, чтобы людям было удобно получить услуги именно путем суперсервиса "Рождение ребенка", — рассказала руководитель управления.

"Нам нельзя понижать планку, мы должны двигаться вперед и во взаимодействии с нашими коллегами из федеральных органов власти внедрять новые цифровые технологии", — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

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