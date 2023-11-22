В Самаре обменяются педагогическим опытом на международном уровне

В среду, 22 ноября, в Самарской области начал работу IV Поволжский педагогический форум "Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы".

На него зарегистрировались более 450 спикеров и около 1500 участников. В их числе ученые, педагогические работники, студенты не только из Самарской области и Приволжского федерального округа, но и Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Томска, Благовещенска, Брянска, Сыктывкара, Республики Коми, а также Казахстана, Узбекистана и Германии.

Мероприятие организовано Самарским государственным социально-педагогическим университетом совместно с Поволжской академией образования и искусств имени Святителя Алексия при поддержке регионального министерства образования и науки и пройдет с 22 по 24 ноября.

В программу форума входят заседания, круглые столы, научно-практические конференции, мастер-классы, мастерские, литературная и педагогическая гостиные, проектные сессии, дискуссионные площадки, психологические мастерские, неформальные встречи и т. д., задействовано пространство технопарков, библиотек, лабораторий, учебных кабинетов.

"Поволжский форум для нас традиционно знаковое и важное образовательное событие! А тем более в этом году - в Год педагога и наставника. Мы спроектировали программу так, чтобы преподаватели нашего и других вузов, школьные учителя и воспитатели детских садов, студенты -будущие педагоги были все три дня максимально погружены в жизнь современного образования во всех проявлениях: обучение, воспитание, педагогическое мастерство, методики и технологии преподавания, наука, искусство и общение! Мы обсудим, в том числе на круглом столе итоги проекта создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров, в котором наш университет принимал участие в качестве координатора работы педагогических команд из Ульяновской, Воронежской, Липецкой, Ярославской областей и Республике Татарстан, - отмечает и. о. ректора СГСПУ Светлана Юрьевна Бакулина. - "Учиться на протяжении всей жизни" - одна из основных компетенций, которые мы формируем у современного школьника и студента, а значит и учитель, и преподаватель должны жить и работать в этой парадигме".

В рамках форума также пройдет Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Проблемное поле специального и инклюзивного образования в XXI веке", посвященная 55-летию Нины Ивановны Буковцовой и 35-летию факультета психологии и специального образования и Х Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии в социальной сфере", посвященная 65-летию со дня рождения д. п. н., профессора В. И. Пугача.

Кроме того, 22 ноября состоится торжественная церемония присвоения Технопарку универсальных педагогических компетенций СГСПУ имени д. ф.-м.н., профессора Е. Я. Когана.