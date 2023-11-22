В Самаре обменяются педагогическим опытом на международном уровне

В среду, 22 ноября, в Самарской области начал работу IV Поволжский педагогический форум "Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы".
На него зарегистрировались более 450 спикеров и около 1500 участников. В их числе ученые, педагогические работники, студенты не только из Самарской области и Приволжского федерального округа, но и Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Томска, Благовещенска, Брянска, Сыктывкара, Республики Коми, а также Казахстана, Узбекистана и Германии.
Мероприятие организовано Самарским государственным социально-педагогическим университетом совместно с Поволжской академией образования и искусств имени Святителя Алексия при поддержке регионального министерства образования и науки и пройдет с 22 по 24 ноября.
В программу форума входят заседания, круглые столы, научно-практические конференции, мастер-классы, мастерские, литературная и педагогическая гостиные, проектные сессии, дискуссионные площадки, психологические мастерские, неформальные встречи и т. д., задействовано пространство технопарков, библиотек, лабораторий, учебных кабинетов.
"Поволжский форум для нас традиционно знаковое и важное образовательное событие! А тем более в этом году - в Год педагога и наставника. Мы спроектировали программу так, чтобы преподаватели нашего и других вузов, школьные учителя и воспитатели детских садов, студенты -будущие педагоги были все три дня максимально погружены в жизнь современного образования во всех проявлениях: обучение, воспитание, педагогическое мастерство, методики и технологии преподавания, наука, искусство и общение! Мы обсудим, в том числе на круглом столе итоги проекта создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров, в котором наш университет принимал участие в качестве координатора работы педагогических команд из Ульяновской, Воронежской, Липецкой, Ярославской областей и Республике Татарстан, - отмечает и. о. ректора СГСПУ Светлана Юрьевна Бакулина. - "Учиться на протяжении всей жизни" - одна из основных компетенций, которые мы формируем у современного школьника и студента, а значит и учитель, и преподаватель должны жить и работать в этой парадигме".
В рамках форума также пройдет Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Проблемное поле специального и инклюзивного образования в XXI веке", посвященная 55-летию Нины Ивановны Буковцовой и 35-летию факультета психологии и специального образования и Х Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии в социальной сфере", посвященная 65-летию со дня рождения д. п. н., профессора В. И. Пугача.
Кроме того, 22 ноября состоится торжественная церемония присвоения Технопарку универсальных педагогических компетенций СГСПУ имени д. ф.-м.н., профессора Е. Я. Когана.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.