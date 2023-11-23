16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В помощь "Демографии": в частных детских садах Самары открыты дополнительные места по нацпроекту В Самаре обменяются педагогическим опытом на международном уровне Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в "Уроке цифры" на тему "Мессенджеры" В Самаре состоится семинар по применению интеграционной платформы "Интегра 4D-Планета Земля" В Самарской области пройдет просветительская акция "Открытая лабораторная"

Образование Общество

Тольяттинские учителя химии обменялись опытом

ТОЛЬЯТТИ. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

31 октября на предприятии "Тольяттикаучук" состоялась уникальная встреча — сюда прибыли учителя химии всех городских школ Тольятти. Целью визита стало не только знакомство педагогов с производством и коллективом, но и обмен опытом на тему популяризации науки химия среди подрастающего поколения.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Как известно, "Тольяттикаучук" в буквальном смысле слова выращивает свои будущие кадры прямо со школьной скамьи. Для достижения этой цели специалистами службы директора по управлению персоналом уже несколько лет реализуется ряд мероприятий, направленных на профориентационную работу.

В городских школах ведутся открытые уроки по химии, разработанные специалистами "Тольяттикаучука", проводятся предметные олимпиады, "научные смены". В рамках грантов компании "Татнефть" второй год оснащаются школьные кабинеты химии, физики, а также лаборатории при них. С профильными вузами и ссузами поддерживается сотрудничество, для студентов организуются экскурсии на предприятие, а студентам специализированных направлений после проведения отборочных испытаний предоставляется возможность пройти стажировку в компании.

"В этом году было реализовано множество профориентационных мероприятий, одним из ключевых стала встреча с учителями химии нашего города, — рассказала ведущий специалист отдела подбора, обучения и развития персонала Анастасия Новикова. — Мы назвали эту встречу "Взгляд в будущее", ведь именно учителя являются "проводниками" в удивительный мир химии для ребят, которые, полюбив эту науку через интересные уроки, в будущем могут стать нашими сотрудниками. Учителя — это наши помощники в профориентационной работе, поэтому для нас очень важно выстроить с ними хорошие взаимоотношения и конструктивный диалог".

31 октября, в день встречи, на "Тольяттикаучук" прибыли 44 преподавателя химии, среди которых были и преподаватели вузов. Команде профессионалов-теоретиков предстояло увидеть преподаваемый предмет, так сказать, в действии — в реальных производственных процессах.

Сопровождаемые сотрудниками "Тольяттикаучука", педагоги увидели, как работают действующие установки, посетили БК-6, где посмотрели, как крошка каучука превращается в брикет, познакомились с НТЦ, побывали в корпоративном музее предприятия.

Перед обширной экскурсией в конференц-зале подразделения И-20а состоялось заслушивание докладов от спикеров мероприятия и обмен мнениями.

Говорили о создании условий для формирования познавательного интереса к химии, значении химического образования в современном мире, профориентационной деятельности, формировании системы непрерывного образования. Также поднималась тема промышленного потенциала химического кластера Тольятти.

С приветственным словом к преподавателям на этой встрече выступил генеральный директор "Тольяттикаучук" Юрий Морозов. Он поблагодарил педагогов за их труд, подчеркнул важность самой встречи-знакомства с преподавателями химии в стенах предприятия и выразил надежду, что впечатления от посещения предприятия с более чем 60-летней историей дадут педагогам вдохновение для дальнейшего преподавания такой сложной, но интересной науки как химия.

На память о визите на "Тольяттикаучук" все преподаватели получили сувениры, а в подарок — флешку с готовыми теоретическими и лабораторными материалами к открытому уроку на тему цепочки превращений нефти и попутного нефтяного газа в синтетический каучук.

"Вы просто не представляете, какое важное дело делаете! Даже мне, человеку, искушенному во многих вопросах, было очень интересно и познавательно побывать на предприятии, узнать всю ту информацию, которая прозвучала во время экскурсии. Можно себе представить, какие впечатления получит здесь молодой человек, перед которым стоит выбор профессии! Захватывает и удивляет все: процесс, масштабы производства, грамотность специалистов. Было приятно осознавать, что мы видим перед собой настоящих современных производственников — образованных, умных, обладающих актуальными компетенциями. За ними — наше будущее, потому что именно они приносят настоящую пользу человечеству своим трудом. И чем больше молодежи будет выбирать нужные обществу профессии, тем мы будем увереннее в завтрашнем дне!" — прокомментировал доцент СамГТУ, преподаватель химии самарского "Центра для одаренных детей" Яшкин Сергей Николаевич.

"От имени всех учителей хочу выразить благодарность предприятию за внимание к такой теме, как профориентация. Меня, как и других моих коллег, впечатлил сам формат мероприятия. Многие из учителей вообще никогда не были на химическом предприятии, теперь же, после увиденного, поверьте, нам есть что рассказать детям! "Тольяттикаучук" выбрал правильный путь и "стиль" профориентационной работы — через школу и учителей. Теперь мы сможем донести до учеников информацию о том, что такое предприятие "большой химии", большая компания и что нужно хорошо знать предмет, чтобы получить востребованную профессию и стать ценным специалистом!" — отметила учитель химии МБУ "Школа № 10" Тольятти Марина Караблева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3