Тольяттинские учителя химии обменялись опытом

31 октября на предприятии "Тольяттикаучук" состоялась уникальная встреча — сюда прибыли учителя химии всех городских школ Тольятти. Целью визита стало не только знакомство педагогов с производством и коллективом, но и обмен опытом на тему популяризации науки химия среди подрастающего поколения.

Как известно, "Тольяттикаучук" в буквальном смысле слова выращивает свои будущие кадры прямо со школьной скамьи. Для достижения этой цели специалистами службы директора по управлению персоналом уже несколько лет реализуется ряд мероприятий, направленных на профориентационную работу.

В городских школах ведутся открытые уроки по химии, разработанные специалистами "Тольяттикаучука", проводятся предметные олимпиады, "научные смены". В рамках грантов компании "Татнефть" второй год оснащаются школьные кабинеты химии, физики, а также лаборатории при них. С профильными вузами и ссузами поддерживается сотрудничество, для студентов организуются экскурсии на предприятие, а студентам специализированных направлений после проведения отборочных испытаний предоставляется возможность пройти стажировку в компании.

"В этом году было реализовано множество профориентационных мероприятий, одним из ключевых стала встреча с учителями химии нашего города, — рассказала ведущий специалист отдела подбора, обучения и развития персонала Анастасия Новикова. — Мы назвали эту встречу "Взгляд в будущее", ведь именно учителя являются "проводниками" в удивительный мир химии для ребят, которые, полюбив эту науку через интересные уроки, в будущем могут стать нашими сотрудниками. Учителя — это наши помощники в профориентационной работе, поэтому для нас очень важно выстроить с ними хорошие взаимоотношения и конструктивный диалог".

31 октября, в день встречи, на "Тольяттикаучук" прибыли 44 преподавателя химии, среди которых были и преподаватели вузов. Команде профессионалов-теоретиков предстояло увидеть преподаваемый предмет, так сказать, в действии — в реальных производственных процессах.

Сопровождаемые сотрудниками "Тольяттикаучука", педагоги увидели, как работают действующие установки, посетили БК-6, где посмотрели, как крошка каучука превращается в брикет, познакомились с НТЦ, побывали в корпоративном музее предприятия.

Перед обширной экскурсией в конференц-зале подразделения И-20а состоялось заслушивание докладов от спикеров мероприятия и обмен мнениями.

Говорили о создании условий для формирования познавательного интереса к химии, значении химического образования в современном мире, профориентационной деятельности, формировании системы непрерывного образования. Также поднималась тема промышленного потенциала химического кластера Тольятти.

С приветственным словом к преподавателям на этой встрече выступил генеральный директор "Тольяттикаучук" Юрий Морозов. Он поблагодарил педагогов за их труд, подчеркнул важность самой встречи-знакомства с преподавателями химии в стенах предприятия и выразил надежду, что впечатления от посещения предприятия с более чем 60-летней историей дадут педагогам вдохновение для дальнейшего преподавания такой сложной, но интересной науки как химия.

На память о визите на "Тольяттикаучук" все преподаватели получили сувениры, а в подарок — флешку с готовыми теоретическими и лабораторными материалами к открытому уроку на тему цепочки превращений нефти и попутного нефтяного газа в синтетический каучук.



"Вы просто не представляете, какое важное дело делаете! Даже мне, человеку, искушенному во многих вопросах, было очень интересно и познавательно побывать на предприятии, узнать всю ту информацию, которая прозвучала во время экскурсии. Можно себе представить, какие впечатления получит здесь молодой человек, перед которым стоит выбор профессии! Захватывает и удивляет все: процесс, масштабы производства, грамотность специалистов. Было приятно осознавать, что мы видим перед собой настоящих современных производственников — образованных, умных, обладающих актуальными компетенциями. За ними — наше будущее, потому что именно они приносят настоящую пользу человечеству своим трудом. И чем больше молодежи будет выбирать нужные обществу профессии, тем мы будем увереннее в завтрашнем дне!" — прокомментировал доцент СамГТУ, преподаватель химии самарского "Центра для одаренных детей" Яшкин Сергей Николаевич.

"От имени всех учителей хочу выразить благодарность предприятию за внимание к такой теме, как профориентация. Меня, как и других моих коллег, впечатлил сам формат мероприятия. Многие из учителей вообще никогда не были на химическом предприятии, теперь же, после увиденного, поверьте, нам есть что рассказать детям! "Тольяттикаучук" выбрал правильный путь и "стиль" профориентационной работы — через школу и учителей. Теперь мы сможем донести до учеников информацию о том, что такое предприятие "большой химии", большая компания и что нужно хорошо знать предмет, чтобы получить востребованную профессию и стать ценным специалистом!" — отметила учитель химии МБУ "Школа № 10" Тольятти Марина Караблева.