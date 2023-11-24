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Хоккей Спорт

Хоккеисты "Лады" уступили на выезде "Локомотиву"

ЯРОСЛАВЛЬ. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренерский штаб "автозаводцев" немного скорректировал состав по сравнению с предыдущим домашним матчем с минским "Динамо". Так, в третьей пятерке на игру в Ярославле появился новичок команды Павел Куликов, с которым на днях было заключено пробное соглашение. В связи с этим в центр четвертого атакующего трио "спустился" Донат Стальнов, его партнерами по краям оказались Владислав Червоненко и Артем Иванюженков, а Алексей Васильков стал тринадцатым форвардом в заявке. Таким образом, в запас были переведены два Евгения — Калабушкин и Грошев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Встреча стартовала с опаснейшей атаки "железнодорожников" и великолепного сейва Александра Трушкова, вытащившего шайбу щитком после замыкания Максима Березкина в пустой угол. Этот эпизод задал настроение всей первой трети, в ходе которой "Локомотив" много атаковал, а тольяттинцам приходилось самоотверженно отбиваться. Лишь под конец двадцатиминутки, когда хозяева заработали удаление, хоккеисты "Лады" сумели хорошенько прощупать оборону соперника, однако на табло все равно горели нули.

В начале следующего периода ярославцы продолжили владеть шайбой, да только "автозаводцы" на 26-й минуте подкараулили шанс и убежали в контратаку "3 в 2", которая завершилась голом Дмитрия Кугрышева, использовавшего рикошет под воротами Даниила Исаева в свою пользу. 0:1. Затем игрокам "Локомотива" пришлось еще поиграть в меньшинстве, однако они выстояли вчетвером и после этого усилили натиск на владения Александра Трушкова, что в дальнейшем позволило "железнодорожникам" ликвидировать отставание. На 34-й минуте Даниил Бут в касание на пятаке замкнул передачу Степана Никулина — 1:1. И все-таки за считанные секунды до перерыва у тольяттинцев была шикарная возможность вернуть лидерство. Сергей Шумаков убежал на рандеву с вратарем "Локомотива", но в последний момент его по правилам со спины накрыл защитник ярославцев Рушан Рафиков и помешал бросить.

Третий игровой отрезок целиком прошел под диктовку "железнодорожников", раз за разом запиравших "Ладу" в зоне. Волжане отчаянно терпели в обороне и весьма солидная нагрузка выпала на Александра Трушкова — количество отраженных им бросков стремительно приближалось к пятидесяти. Во многом благодаря стараниям голкипера тольяттинцев поединок перешагнул за пределы основного времени.

Но вот в овертайме "Локомотив" все-таки вырвал победу. Дмитрий Симашев перехватил шайбу в центре площадки, сблизился с Трушковым и поразил цель — 2:1. Таким образом, "Лада" по итогам встречи в Ярославле зарабатывает одно очко.

Следующий матч подопечные Олега Браташа проведут 25 ноября в Екатеринбурге, соперником станет "Автомобилист".

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