Сергей Кириенко объявил о начале приема заявок от юных просветителей на награду "Знание.Премия"

В четверг, 23 ноября, в Москве члены почетного жюри просветительской награды "Знание.Премия" провели очное заседание, чтобы выбрать лучших просветителей, просветительские проекты и компанию года. В этом году защита номинантов прошла в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
По традиции, в состав почетного жюри премии вошли выдающиеся государственные и общественные деятели, представители науки, культуры, бизнеса и спорта. Имена лауреатов "Знание.Премия" станут известны на торжественной церемонии награждения в феврале 2024 года.
280 заявок от Самарской области было подано на соискание главной просветительской премии страны - почти втрое больше, чем в 2022 году. Самой популярной стала номинация "За просветительскую деятельность в школе".
Заседание почетного жюри просветительской награды Общества "Знание" открыл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил стремительный рост престижа просветительской деятельности и статуса просветителя в обществе: "Опрос общественного мнения в октябре этого года показал, что 31% жителей России считают почетным и престижным участие в просветительской деятельности. Еще полгода назад этот показатель составлял 26%".
Сергей Кириенко рассказал о новой номинации "Иностранный просветитель года", на которую продолжается прием заявок: "Сегодня в этой номинации представлены заявки из более чем 30 стран. Это просветители, которые рассказывают в своих странах о российской истории, российской культуре, о современной России. В условиях попыток изолировать нашу страну это требует не только профессионализма, но, если честно, иногда и мужества. Тем не менее тысячи людей в разных странах мира ведут эту благородную деятельность", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
На звание лучшего иностранного просветителя уже претендуют соискатели из стран СНГ, Европы, Африки, Латинской Америки, а также США. Прием заявок на специальную номинацию продлится до 27 ноября. Позднее члены Почетного жюри дистанционно оценят видеовизитки участников шорт-листа номинации, который будет сформирован до конца декабря 2023 года.
Сергей Кириенко также анонсировал новую номинацию "Знание.Премия" - "Юный просветитель года" - за особые заслуги в сфере просвещения для соискателей от 12 до 17 лет. Сбор заявок стартовал 23 ноября и продолжится до 12 января 2024 года.
Он поблагодарил членов почетного жюри премии за участие в оценке номинантов. В 2023 году в состав почетного жюри просветительской награды вошли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, художественный руководитель-директор МХТ им. А.П.Чехова, народный артист России Константин Хабенский, режиссер, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов, кинорежиссер, художественный руководитель Студии "РОК", президент международного кинофестиваля "Послание к человеку" Алексей Учитель, директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, а также руководители вузов, СМИ и другие авторитетные государственные и общественные деятели.
В очной защите просветительской деятельности перед членами Почетного жюри участвовали номинанты, вошедшие в шорт-лист "Знание.Премия": 45 просветителей и 37 проектов из 24 регионов России, а также шесть компаний. Номинанты были отобраны экспертным советом "Знание.Премия", в состав которого вошли более чем 100 авторитетных специалистов, в том числе государственные деятели, ректоры вузов, дипломаты, руководители молодежных и общественных организаций, представители корпораций, руководители компаний и другие профессионалы в самых разных областях.
Всего в этом году на премию было подано более 13 тысяч заявок из всех 89 регионов России, а конкурс на место в шорт-листе составил порядка 150 человек на место.
30 ноября стартует народное голосование в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей", в котором смогут принять участие жители всех субъектов РФ. Как и год назад, голосование пройдет с помощью мини-приложения в социальной сети "ВКонтакте". Также голосованием среди детей и подростков будет определен победитель в номинации "За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор первых", инициированной "Движением Первых".
Имена лауреатов "Знание.Премия"-2023 будут объявлены на торжественной церемонии вручения просветительской награды в феврале 2024 года.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.