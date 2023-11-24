Сергей Кириенко объявил о начале приема заявок от юных просветителей на награду "Знание.Премия"

В четверг, 23 ноября, в Москве члены почетного жюри просветительской награды "Знание.Премия" провели очное заседание, чтобы выбрать лучших просветителей, просветительские проекты и компанию года. В этом году защита номинантов прошла в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

По традиции, в состав почетного жюри премии вошли выдающиеся государственные и общественные деятели, представители науки, культуры, бизнеса и спорта. Имена лауреатов "Знание.Премия" станут известны на торжественной церемонии награждения в феврале 2024 года.

280 заявок от Самарской области было подано на соискание главной просветительской премии страны - почти втрое больше, чем в 2022 году. Самой популярной стала номинация "За просветительскую деятельность в школе".

Заседание почетного жюри просветительской награды Общества "Знание" открыл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил стремительный рост престижа просветительской деятельности и статуса просветителя в обществе: "Опрос общественного мнения в октябре этого года показал, что 31% жителей России считают почетным и престижным участие в просветительской деятельности. Еще полгода назад этот показатель составлял 26%".

Сергей Кириенко рассказал о новой номинации "Иностранный просветитель года", на которую продолжается прием заявок: "Сегодня в этой номинации представлены заявки из более чем 30 стран. Это просветители, которые рассказывают в своих странах о российской истории, российской культуре, о современной России. В условиях попыток изолировать нашу страну это требует не только профессионализма, но, если честно, иногда и мужества. Тем не менее тысячи людей в разных странах мира ведут эту благородную деятельность", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На звание лучшего иностранного просветителя уже претендуют соискатели из стран СНГ, Европы, Африки, Латинской Америки, а также США. Прием заявок на специальную номинацию продлится до 27 ноября. Позднее члены Почетного жюри дистанционно оценят видеовизитки участников шорт-листа номинации, который будет сформирован до конца декабря 2023 года.

Сергей Кириенко также анонсировал новую номинацию "Знание.Премия" - "Юный просветитель года" - за особые заслуги в сфере просвещения для соискателей от 12 до 17 лет. Сбор заявок стартовал 23 ноября и продолжится до 12 января 2024 года.

Он поблагодарил членов почетного жюри премии за участие в оценке номинантов. В 2023 году в состав почетного жюри просветительской награды вошли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, художественный руководитель-директор МХТ им. А.П.Чехова, народный артист России Константин Хабенский, режиссер, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов, кинорежиссер, художественный руководитель Студии "РОК", президент международного кинофестиваля "Послание к человеку" Алексей Учитель, директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, а также руководители вузов, СМИ и другие авторитетные государственные и общественные деятели.

В очной защите просветительской деятельности перед членами Почетного жюри участвовали номинанты, вошедшие в шорт-лист "Знание.Премия": 45 просветителей и 37 проектов из 24 регионов России, а также шесть компаний. Номинанты были отобраны экспертным советом "Знание.Премия", в состав которого вошли более чем 100 авторитетных специалистов, в том числе государственные деятели, ректоры вузов, дипломаты, руководители молодежных и общественных организаций, представители корпораций, руководители компаний и другие профессионалы в самых разных областях.

Всего в этом году на премию было подано более 13 тысяч заявок из всех 89 регионов России, а конкурс на место в шорт-листе составил порядка 150 человек на место.

30 ноября стартует народное голосование в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей", в котором смогут принять участие жители всех субъектов РФ. Как и год назад, голосование пройдет с помощью мини-приложения в социальной сети "ВКонтакте". Также голосованием среди детей и подростков будет определен победитель в номинации "За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор первых", инициированной "Движением Первых".

Имена лауреатов "Знание.Премия"-2023 будут объявлены на торжественной церемонии вручения просветительской награды в феврале 2024 года.