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Накануне Дня матери в самарском регионе поздравили многодетных мам и матерей участников СВО

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В тематических мероприятиях, посвященных празднику, приняли участие депутаты, партийный актив и активисты "Молодой Гвардии".

Фото: samara.er.ru

С одним ребенком непросто, а когда их трое или еще больше, то это уже - супермама, уверен руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Наталья Касимова - счастливая мама троих сыновей. Самому младшему на днях исполнился 1 год и 10 месяцев, а старшие уже школьники. Быть мамой - задача непростая, делится Наталья, но все старания окупаются с лихвой: любимые детки не перестают радовать родителей успехами в учебе, спорте и творчестве. А у Натальи Сухомлиновой - пятеро детей, и уже есть внуки.

Поздравления с Днем матери - самым теплым и сердечным праздником - прозвучали сегодня в адрес многодетных мам от имени Александра Живайкина и активистов "Молодой гвардии". Они выразили благодарность женщинам за достойное воспитание детей, подарили цветы, фруктовые корзины к праздничному столу, а также подготовили музыкальный сюрприз - исполнили  для  мам  песни под гитару.

"Это очень приятно, что нас, мам многодетных не забывают. Как неожиданно и приятно получить поздравления с праздником. Спасибо, что цените  нашу материнскую заботу, спасибо за поздравления" - растрогалась многодетная мама Наталья Сухомлинова.

"Один  из самых теплых и душевных праздников - День мам. Мама - первое и, пожалуй, самое важное слово в жизни каждого человека. Это начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и нежности. В этот праздничный день - особые слова благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям, мамам наших героических бойцов. Дорогие мамы, мы вас любим и будем любить всю жизнь". - отметил Живайкин.

Руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте и активисты МГЕР вместе с партийным активом Советского района поздравили многодетных матерей, мам  и жен военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в СВО, тружениц тыла и вдов ветеранов Великой Отечественной войны в районном Доме ветеранов.

Накануне праздника матерей состоялось заседание клуба "СВОи", членами которого являются мамы и жены бойцов, принимающих участие в СВО. Во время дружеского чаепития для  участниц клуба  звучали любимые песни и романсы, а Александр Живайкин и секретарь  местного отделения  партии Советского района Вадим Бородин подарили женщинам цветы и подарки.

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