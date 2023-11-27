"Тольяттиазот" открыл новую смену в региональном центре талантов "Вега"

В Самарском центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Вега" стартовала профильная смена ТОАЗа. В рамках специализированной программы "Умные удобрения" обучение пройдут более 20 школьников региона. Совместный проект образовательного учреждения и предприятия организован в этом году во второй раз.
На участие в проекте "Тольяттиазота" было подано 69 заявок. По результатам конкурсного отбора в группе будет заниматься 21 подросток 15-16 лет. Новая смена объединит старшеклассников всей Самарской области: дети будут представлять Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Безенчук, Кинель, Похвистнево и ряд сел региона.
Программа "Умные удобрения" предполагает теоретические и практические занятия в области химии. Школьники посетят лекции, мастер-классы, семинары и экскурсии. Курс базовых знаний рассчитан на две недели.
Помимо изучения производства минеральных удобрений, для учеников будут организованы физические активности — зарядки с именитыми чемпионами региона и тренировки по легкой атлетике с представителями движения Уралхим Run Factory.
Результатом смены станут авторские научные проекты школьников, которые им предстоит защитить перед профильной комиссией.
"Вега" является подразделением центра федерального уровня "Сириус". Обучение ведется по таким направлениям, как наука, искусство и спорт. В числе кураторов профильных смен — преподаватели Тольяттинского государственного университета.
"Первый опыт коллаборации "Тольяттиазота" и центра "Вега" показал свою эффективность. Принять участие во второй смене выразило желание гораздо больше детей региона. Кроме того, значительно расширилась география участников. Мы предоставляем талантливым школьникам региона, включая самые отдаленные уголки, уникальную возможность получить профильные знания у преподавателей с ученой степенью и в будущем стать настоящими специалистами в области химии", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.