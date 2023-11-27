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Образование Общество

"Тольяттиазот" открыл новую смену в региональном центре талантов "Вега"

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Вега" стартовала профильная смена ТОАЗа. В рамках специализированной программы "Умные удобрения" обучение пройдут более 20 школьников региона. Совместный проект образовательного учреждения и предприятия организован в этом году во второй раз.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

На участие в проекте "Тольяттиазота" было подано 69 заявок. По результатам конкурсного отбора в группе будет заниматься 21 подросток 15-16 лет. Новая смена объединит старшеклассников всей Самарской области: дети будут представлять Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Безенчук, Кинель, Похвистнево и ряд сел региона.

Программа "Умные удобрения" предполагает теоретические и практические занятия в области химии. Школьники посетят лекции, мастер-классы, семинары и экскурсии. Курс базовых знаний рассчитан на две недели.

Помимо изучения производства минеральных удобрений, для учеников будут организованы физические активности — зарядки с именитыми чемпионами региона и тренировки по легкой атлетике с представителями движения Уралхим Run Factory.

Результатом смены станут авторские научные проекты школьников, которые им предстоит защитить перед профильной комиссией.

"Вега" является подразделением центра федерального уровня "Сириус". Обучение ведется по таким направлениям, как наука, искусство и спорт. В числе кураторов профильных смен — преподаватели Тольяттинского государственного университета.

"Первый опыт коллаборации "Тольяттиазота" и центра "Вега" показал свою эффективность. Принять участие во второй смене выразило желание гораздо больше детей региона. Кроме того, значительно расширилась география участников. Мы предоставляем талантливым школьникам региона, включая самые отдаленные уголки, уникальную возможность получить профильные знания у преподавателей с ученой степенью и в будущем стать настоящими специалистами в области химии", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

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