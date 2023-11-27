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Литература Культура

Определены финалисты конкурса на премию имени Бориса Кожина

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жюри конкурса на премию им. Б. А. Кожина, объявленную в этом году "Метидой", назвало финалистов.

Финалистами стали доктор исторических наук, профессор и завкафедрой российской истории Самарского госуниверситета, заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Самарской области Петр Серафимович Кабытов и обозреватель отдела теленовостей телеканала "Самара-ГИС" Татьяна Андреевна Петунина. Впереди финал, награждение победителей и… следующий сезон.

Весной этого года книготорговая компания "Метида" и Самарская областная универсальная научная библиотека учредили ежегодную областную творческую премию имени Бориса Александровича Кожина, призванную сохранить и приумножить наследие известного кинодокументалиста и летописца Самарского края.

Напомним, ранее жюри определило шесть работ, вошедших в лонг-лист.

Задача премии — стимулировать создание и публикацию творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие и процветание региона по различным направлениям, таких как культура, наука, образование, благотворительность, производство, услуги, медицина, спорт и т. д. Ежегодный призовой фонд — 100 000 рублей. 

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