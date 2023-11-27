Определены финалисты конкурса на премию имени Бориса Кожина

Жюри конкурса на премию им. Б. А. Кожина, объявленную в этом году "Метидой", назвало финалистов.
Финалистами стали доктор исторических наук, профессор и завкафедрой российской истории Самарского госуниверситета, заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Самарской области Петр Серафимович Кабытов и обозреватель отдела теленовостей телеканала "Самара-ГИС" Татьяна Андреевна Петунина. Впереди финал, награждение победителей и… следующий сезон.
Весной этого года книготорговая компания "Метида" и Самарская областная универсальная научная библиотека учредили ежегодную областную творческую премию имени Бориса Александровича Кожина, призванную сохранить и приумножить наследие известного кинодокументалиста и летописца Самарского края.
Напомним, ранее жюри определило шесть работ, вошедших в лонг-лист.