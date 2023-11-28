В Самарском университете им. Королева запустили "фабрику процессов"

В этом учебном комплексе студенты Института авиационной и ракетно-космической техники, а также Передовой инженерной аэрокосмической школы осваивают инструменты бережливого производства.
В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева запущена фабрика процессов. Этот учебный комплекс развернут на кафедре производства летательных аппаратов и управления качеством. Часть необходимого оборудования и программного обеспечения приобретена за счет средств Передовой инженерной аэрокосмической школы.
До недавнего времени фабрики процессов открывали у себя лишь крупные предприятия — там, где решили внедрить систему бережливого производства. Однако эти учебные центры не предназначались для студентов вузов. В них проходили подготовку действующие сотрудники самих предприятий, уже имеющие реальный производственный опыт.
Среди высших учебных заведений региона первыми собственную фабрику процессов открыли в Самарском университете им. Королева. Это позволило включить в учебный процесс практические работы по теме бережливого производства и расширить перечень компетенций, приобретаемых студентами инженерных специальностей.
"Современному инженеру необходимо владеть инструментами бережливого производства. Он должен уметь применять их на практике как при оптимизации действующих производственных мощностей, так и при проектировании новых. Фабрика процессов помогает будущим инженерам понять базовые принципы организации современного эффективного производства", — поясняет Дмитрий Антипов, заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством.
Во время практических работ на фабрике процессов студенты организуют и оптимизируют работу производственных участков. Кроме того, в распоряжении преподавателей имеются учебные тренажеры, имитирующие переналадку штамповой оснастки, и тренажеры по повышению производительности труда сборочных операций. Процессы, рассматриваемые на "фабрике", хорошо моделируют типовые проблемы, с которыми сталкиваются производственники. На этих несложных примерах студенты учатся балансировать производственные потоки, оптимизировать внутрицеховую логистику, сокращать потери и повышать производительность труда.
В настоящее время на фабрике процессов идет подготовка и отработка учебных кейсов по технологии серийного производства малых беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), чтобы студенты Института авиационной и ракетно-космической техники (ИАРКТ) могли изучать бережливое производство на примере из авиастроения. Это очень своевременный шаг, если учесть, что сейчас аэрокосмическая отрасль переходит к крупносерийному производству малоразмерной космической и авиационной техники. Перед отраслью поставлена задача: наладить выпуск сотен и тысяч малых спутников, десятков тысяч беспилотников.
Чтобы проектировать современные автоматизированные производственные линии, способные эффективно решать подобные задачи, специалисты должны одинаково хорошо владеть и инструментами бережливого производства, и цифровыми технологиями. В Передовой инженерной аэрокосмической школе (ПИАШ) Самарского университета им. Королева, где готовят инженеров новой формации, объединили "фабрику" и "цифру". И получили новое качество. Как рассказал Дмитрий Антипов, применение программных пакетов дало возможность моделировать производственные процессы в виртуальной среде.
"Если соединить наглядность, которую дает фабрика процессов, с цифровым моделированием производства в виртуальной реальности, это выводит образовательный процесс на новый уровень. После курса практических работ на "фабрике", где студенты ПИАШ на несложных примерах усваивают методы оптимизации производственных потоков, они переходят к виртуальному проектированию технологических процессов и производственных линий. Это позволяет одновременно и закрепить полученные знания, и освоить программные комплексы, которые используются на многих предприятиях", — рассказала Екатерина Савич, заместитель директора Передовой инженерной аэрокосмической школы.
Цикл практических работ на фабрике процессов включен в курс "Бережливое производство". Кроме того, занятия по этой тематике встроены и в другие образовательные курсы и модули, из которых формируются ИОТ — индивидуальные образовательные траектории студентов ИАРКТ. А что касается магистрантов ПИАШ, то у них бережливое производство, а значит и занятия на фабрике процессов интегрированы в курс "Технологии и инструментарий создания цифрового завода".
"Формируя учебные программы, мы объединяем инструменты бережливого производства и цифровые технологии проектирования, чтобы научить студентов ПИАШ создавать современные эффективные киберфизические фабрики. Кстати, в контуре школы до конца 2023 года мы запустим сразу два таких роботизированных опытных производства. Помимо решения научно-исследовательских задач они тоже будут интегрированы в учебный процесс", — напомнил Иван Ткаченко, директор Передовой инженерной аэрокосмической школы.
Занятия на университетской фабрике процессов проходят не только у студентов. Этот учебный комплекс задействован также в программах дополнительного профессионального образования "Дизайн и проектирование производственной линии" и "Методы эффективного управления производством", которые предназначены для инженерно-технического персонала предприятий.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.