В Самарском университете им. Королева запустили "фабрику процессов"

В этом учебном комплексе студенты Института авиационной и ракетно-космической техники, а также Передовой инженерной аэрокосмической школы осваивают инструменты бережливого производства.

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева запущена фабрика процессов. Этот учебный комплекс развернут на кафедре производства летательных аппаратов и управления качеством. Часть необходимого оборудования и программного обеспечения приобретена за счет средств Передовой инженерной аэрокосмической школы.

До недавнего времени фабрики процессов открывали у себя лишь крупные предприятия — там, где решили внедрить систему бережливого производства. Однако эти учебные центры не предназначались для студентов вузов. В них проходили подготовку действующие сотрудники самих предприятий, уже имеющие реальный производственный опыт.

Среди высших учебных заведений региона первыми собственную фабрику процессов открыли в Самарском университете им. Королева. Это позволило включить в учебный процесс практические работы по теме бережливого производства и расширить перечень компетенций, приобретаемых студентами инженерных специальностей.

"Современному инженеру необходимо владеть инструментами бережливого производства. Он должен уметь применять их на практике как при оптимизации действующих производственных мощностей, так и при проектировании новых. Фабрика процессов помогает будущим инженерам понять базовые принципы организации современного эффективного производства", — поясняет Дмитрий Антипов, заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством.

Во время практических работ на фабрике процессов студенты организуют и оптимизируют работу производственных участков. Кроме того, в распоряжении преподавателей имеются учебные тренажеры, имитирующие переналадку штамповой оснастки, и тренажеры по повышению производительности труда сборочных операций. Процессы, рассматриваемые на "фабрике", хорошо моделируют типовые проблемы, с которыми сталкиваются производственники. На этих несложных примерах студенты учатся балансировать производственные потоки, оптимизировать внутрицеховую логистику, сокращать потери и повышать производительность труда.

В настоящее время на фабрике процессов идет подготовка и отработка учебных кейсов по технологии серийного производства малых беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), чтобы студенты Института авиационной и ракетно-космической техники (ИАРКТ) могли изучать бережливое производство на примере из авиастроения. Это очень своевременный шаг, если учесть, что сейчас аэрокосмическая отрасль переходит к крупносерийному производству малоразмерной космической и авиационной техники. Перед отраслью поставлена задача: наладить выпуск сотен и тысяч малых спутников, десятков тысяч беспилотников.

Чтобы проектировать современные автоматизированные производственные линии, способные эффективно решать подобные задачи, специалисты должны одинаково хорошо владеть и инструментами бережливого производства, и цифровыми технологиями. В Передовой инженерной аэрокосмической школе (ПИАШ) Самарского университета им. Королева, где готовят инженеров новой формации, объединили "фабрику" и "цифру". И получили новое качество. Как рассказал Дмитрий Антипов, применение программных пакетов дало возможность моделировать производственные процессы в виртуальной среде.

"Если соединить наглядность, которую дает фабрика процессов, с цифровым моделированием производства в виртуальной реальности, это выводит образовательный процесс на новый уровень. После курса практических работ на "фабрике", где студенты ПИАШ на несложных примерах усваивают методы оптимизации производственных потоков, они переходят к виртуальному проектированию технологических процессов и производственных линий. Это позволяет одновременно и закрепить полученные знания, и освоить программные комплексы, которые используются на многих предприятиях", — рассказала Екатерина Савич, заместитель директора Передовой инженерной аэрокосмической школы.

Цикл практических работ на фабрике процессов включен в курс "Бережливое производство". Кроме того, занятия по этой тематике встроены и в другие образовательные курсы и модули, из которых формируются ИОТ — индивидуальные образовательные траектории студентов ИАРКТ. А что касается магистрантов ПИАШ, то у них бережливое производство, а значит и занятия на фабрике процессов интегрированы в курс "Технологии и инструментарий создания цифрового завода".

"Формируя учебные программы, мы объединяем инструменты бережливого производства и цифровые технологии проектирования, чтобы научить студентов ПИАШ создавать современные эффективные киберфизические фабрики. Кстати, в контуре школы до конца 2023 года мы запустим сразу два таких роботизированных опытных производства. Помимо решения научно-исследовательских задач они тоже будут интегрированы в учебный процесс", — напомнил Иван Ткаченко, директор Передовой инженерной аэрокосмической школы.

Занятия на университетской фабрике процессов проходят не только у студентов. Этот учебный комплекс задействован также в программах дополнительного профессионального образования "Дизайн и проектирование производственной линии" и "Методы эффективного управления производством", которые предназначены для инженерно-технического персонала предприятий.